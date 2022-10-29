- 29 Eki 2022 - 16:07

Yalı Çapkını Dizisinin Sonu Felaket Oldu! Gülseren Budayıcıoğlu Her Şeyi Tek Tek Açıkladı; Suna ve Ferit’in İlişkisi Şok Etkisi Yarattı!

Hem sosyal medyanın hem de ekranların en çok konuşulan yapımları arasındaki yerini hızla alan ve her bölümüyle tüm reyting gruplarında birinci olması ile dikkat çeken Yalı Çapkını dizisi, dün akşam bir bölümü ile daha seyirci karşısına çıktı. Son bölümünde yaşananlar ile herkesi hayrete düşüren Yalı Çapkını dizisi hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu ve dizi ile ilgili son detaylar haberimizde...

Hem sosyal medyanın hem de ekranların en çok konuşulan yapımları arasındaki yerini hızla alan ve her bölümüyle tüm reyting gruplarında birinci olması ile dikkat çeken Yalı Çapkını dizisi, dün akşam bir bölümü ile daha seyirci karşısına çıktı. Son bölümünde yaşananlar ile herkesi hayrete düşüren Yalı Çapkını dizisi hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu ise, açıklamalarıyla şaşkınlığı iki katına çıkardı! Peki, Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, Yalı Çapkını hakkında ne dedi? Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, detaylar…

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29 Eki 2022 - 16:07 - Dizi Haberleri

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