Şarkıcılığa Soyunan Oryantal Didem'den İbrahim Tatlıses'e Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Kimin Ne Olduğunu Anladık!” Ortalık Çok Fena Karıştı!
Merak ile beklenilen parçasının tanıtımı için basın mensuplarıyla bir araya gelen Didem Kınalı’nın hedefindeki isim ise, İbrahim Tatlıses oldu! İşte Didem Kınalı'dan çok konuşulacak demeçler...
Oryantal Didem olarak tanınan, sahnedeki performansı nedeniyle Dansın Meleği lakabını alan ünlü oryantal Didem Kınalı, dans dışında başka bir alanda da faaliyet göstermeye başladı. Şimdilerde müzik piyasasında işler yapmaya başlamış olan Didem Kınalı, geçtiğimiz günlerde bir yeni parça daha çıkardı. Merak ile beklenilen parçasının tanıtımı için basın mensuplarıyla bir araya gelen Didem Kınalı’nın hedefindeki isim ise, İbrahim Tatlıses oldu! Peki, Didem Kınalı’nın yeni şarkısının adı ne? Didem Kınalı, İbrahim Tatlıses için ne dedi? Didem Kınalı, oryantali bırakacak mı? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
30 Eki 2022 - 10:23 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.