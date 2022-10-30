Şarkıcılığa Soyunan Oryantal Didem'den İbrahim Tatlıses'e Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Kimin Ne Olduğunu Anladık!” Ortalık Çok Fena Karıştı!

Oryantal Didem olarak tanınan, sahnedeki performansı nedeniyle Dansın Meleği lakabını alan ünlü oryantal Didem Kınalı, dans dışında başka bir alanda da faaliyet göstermeye başladı. Şimdilerde müzik piyasasında işler yapmaya başlamış olan Didem Kınalı, geçtiğimiz günlerde bir yeni parça daha çıkardı. Merak ile beklenilen parçasının tanıtımı için basın mensuplarıyla bir araya gelen Didem Kınalı’nın hedefindeki isim ise, İbrahim Tatlıses oldu! Peki, Didem Kınalı’nın yeni şarkısının adı ne? Didem Kınalı, İbrahim Tatlıses için ne dedi? Didem Kınalı, oryantali bırakacak mı? İşte, detaylar…

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