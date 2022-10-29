Alina Boz Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle Yaktı Yıktı! “Ablam Göğüslerin Taşmış!” Öyle Kareler Yayınladı Ki, Hayranları Alev Alev Yandı...
Bir Peri Masalı dizisinde Melis karakterine hayat veren güzeller güzeli oyuncu Alina Boz, fiziğini konuşturmayı başardı. Kasığına kadar açılan elbisesiyle yakıp yıkan Alina Boz, “Ablam göğüslerin taşmış” yorumlarını aldı. Öyle kareler yayınladı ki, hayranlarının resmen nefesleri kökten kesildi! İşte Alina Boz’un çok konuşulan o pozları…
Başrollerinde Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Mustafa Mert Koç ve Hazal Filiz Küçükköse gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Peri Masalı dizisi, ekran dünyasını kasıp kavurmuştu. Dizide hem Melis hem de Zeynep karakterine hayat veren Alina Boz, güzelliğiyle seyirciyi büyülüyordu. Sosyal medya üzerinden oldukça iddialı bir karesini paylaşan Alina Boz ortalığı karıştırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.