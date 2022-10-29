Alina Boz Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle Yaktı Yıktı! “Ablam Göğüslerin Taşmış!” Öyle Kareler Yayınladı Ki, Hayranları Alev Alev Yandı...

Başrollerinde Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Mustafa Mert Koç ve Hazal Filiz Küçükköse gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Peri Masalı dizisi, ekran dünyasını kasıp kavurmuştu. Dizide hem Melis hem de Zeynep karakterine hayat veren Alina Boz, güzelliğiyle seyirciyi büyülüyordu. Sosyal medya üzerinden oldukça iddialı bir karesini paylaşan Alina Boz ortalığı karıştırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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