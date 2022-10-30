İbrahim Tatlıses’in Eski Eşi Ayşegül Yıldız'ın Güzelliği Mest Etti! Sarı Saçlarını Savurdu; Fiziğini Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Modellere Taş Çıkardı!
Müzik dünyasının popüler isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses’in son eşi olarak tanınan Ayşegül Yıldız, 2013 yılında ünlü şarkıcı ile yollarını ayırmıştı. O günlerden beri gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Ayşegül Yıldız, geçtiğimiz günlerde son halini paylaştı. İşte detaylar...
Müzik dünyasının popüler isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses’in son eşi olarak tanınan Ayşegül Yıldız, 2013 yılında ünlü şarkıcı ile yollarını ayırmıştı. O günlerden beri gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Ayşegül Yıldız, geçtiğimiz günlerde son halini paylaştı. Ayşegül Yıldız’ın son halini görenler ise, ünlü ismin geçirdiği değişime inanamadı! Peki, Ayşegül Yıldız şimdilerde ne yapıyor? Ayşegül Yıldız son hali nasıl? Ayşegül Yıldız nasıl bir değişim geçirdi? İşte, detaylar…
30 Eki 2022 - 10:25 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.