- 30 Eki 2022 - 10:34

TOGG Fiyatları Ortalığı Zangır Zangır Salladı! TOGG'da Fiyat ve Ön Sipariş İçin Tarihi Belli Oldu! İşte TOGG 2023 Fiyatları Tek Tek Ortaya Çıktı!

Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobili olacak olan TOGG’un bugün itibariyle seri üretime geçiş yapacağı öğrenildi. 2023 yılının bahar aylarında yollarda olması beklenen TOGG’un fiyatı ise, şimdilerin en çok merak edilen konularından biri haline geldi. İşte TOGG ile ilgili merak edilen son gelişmeler...

Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobili olacak olan TOGG’un bugün itibariyle seri üretime geçiş yapacağı öğrenildi. 2023 yılının bahar aylarında yollarda olması beklenen TOGG’un fiyatı ise, şimdilerin en çok merak edilen konularından biri haline geldi. Öte yandan TOGG’un fiyatına ilişkin yeni açıklama Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan geldi. Peki, TOGG ne kadar olacak? TOGG’u kimler alabilecek? TOGG’un fiyatı ne? İşte, detaylar…

Cumhurbaşkanı Açıkladı! TOGG'da Fiyat ve Ön Sipariş İçin Tarihi Belli Oldu! 

Togg’un ne zaman yollarda olacağıyla ilgili de bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti: “Togg ne zaman yollarda olacak? Bunu da merak ediyorsunuz. Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri hemen başlıyor. Togg Avrupa yollarının da tozunu attıracağı için o pazarlarda aranan teknik yeterlilik belgesine sahip olacak. Dolayısıyla Togg’u inşallah 2023 ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz. Diğer bir konu da vatandaşlarımızın Togg’a nasıl sahip olacağıdır. Togg’un ticari sırlarını açığa vermeden açıklayayım. Aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Tıpkı yeni nesil araç üreticileri gibi, Togg da satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirip çözmeye karar verdi."

"Vatandaşlarımız Togg siparişlerini Şubat’ta başlayacak ön satışla birlikte verecekler. Ön satış ve sipariş şartları vakti geldiğinde şirket tarafından açıklanacaktır. En çok merak edilen biri de aracın fiyatı ne olacaktır. Togg’un fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şeklide tespit edileceğine babayiğitlerle beraber karar vereceğiz. Önümüzdeki senenin mart sonunda pazara çıkacak ürününün fiyatının bugünden ilanı hem doğru hem de mümkün değildir. Sanıyorum, ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg’un fiyatı da açıklanacaktır. Hiç telaşe gerek yok. Cumhuriyetimizin 99. yılına ulaştığımız bugünde Türkiye yüzyılını inşa etme kararlılığının altını tekrar çiziyoruz. Gençliğimiz ve çocukluğumuz cumhuriyetin nasıl imkansızlıklar içinde kurulduğunu dinlemekle geçti. Ayağında yırtık çarıkları, ellerinde cumhuriyeti biz böyle kazandık pankartı ile cumhuriyeti kutlayan vatandaşlarımızın görüntülerini unutmadık. Artık ülkemiz cumhuriyetin kuruluş yıl dönümlerini Marmaray’ın, İstanbul Havalimanı’nın ve Togg tesislerinin açılışıyla kutlayacak seviyeye geldi. Bugün Togg gibi asırlık projeyi hayata geçirirken bir kez daha ve tüm kalbimizle yaşasın Cumhuriyet diyoruz.”

30 Eki 2022 - 10:34 - Gündem

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