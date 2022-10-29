TOGG Fiyatları Ortalığı Zangır Zangır Salladı! TOGG’u Kimler Alabilecek? 2022 ve 2023 TOGG Fiyatları Tek Tek Ortaya Çıktı!
Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobili olacak olan TOGG’un bugün itibariyle seri üretime geçiş yapacağı öğrenildi. 2023 yılının bahar aylarında yollarda olması beklenen TOGG’un fiyatı ise, şimdilerin en çok merak edilen konularından biri haline geldi. İşte TOGG ile ilgili merak edilen son gelişmeler...
Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobili olacak olan TOGG’un bugün itibariyle seri üretime geçiş yapacağı öğrenildi. 2023 yılının bahar aylarında yollarda olması beklenen TOGG’un fiyatı ise, şimdilerin en çok merak edilen konularından biri haline geldi. Öte yandan TOGG’un fiyatına ilişkin yeni açıklama Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan geldi. Peki, TOGG ne kadar olacak? TOGG’u kimler alabilecek? TOGG’un fiyatı ne? İşte, detaylar…
29 Eki 2022 - 16:08 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.