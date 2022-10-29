Emekli Maaşını 3500 Liranın Üstündeyse Dikkat! Anında 3500 Lira Ödeme Alacaksınız; Sadece Tek Bir Şart Var! Neler Oluyor?

Emeklilerin ek gelir olarak gördüğü ve maaş taşıma işleminde bilhassa titizlenerek seçim yaptığı emekli promosyonlarında artışa gidildi. 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan taban promosyon tutarları 5 bin TL’ye kadar yükseldi. Maaş göre promosyon tutarlarını merak eden emeklilerin beklediği açıklama ise, nihayet geldi. Peki, emekliler ne kadar promosyon alacak? Güncel emekli promosyonu kaç TL, ne kadar? Emekli promosyonları ne kadar oldu? İşte, detaylar…

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