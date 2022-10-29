29 Eki 2022 - 16:08
Ebru Şallı’nın Dayak Skandalı Giderek Büyüyor! Eski Eş Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki… Uğur Akkuş’un Başı Şimdi Büyük Belada! Sosyal Medya Sallanıyor…
Gündemden düşmek nedir bilmeyen Ebru Şallı’nın dayak skandalı gün geçtikçe büyüyor! Eski eş öyle bir açıklama yaptı ki, sosyal medya sallanmaya başladı! Uğur Akkuş’ın bu olaydan sonra başının çok büyük bir belaya gireceğine dair yorumlar yapıldı. İşte merak edilenler…
2019 yılında büyük bir aşkla evlenen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’un dönem dönem boşanacakları yönünde iddialar gündeme geliyordu ama ikili tüm iddialara sessiz kalıyordu. Geçtiğimiz günlerde şiddet olayıyla şok eden ikiliye eski eşten bomba bir açıklama geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.