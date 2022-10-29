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29 Eki 2022 - 16:08

Ebru Şallı’nın Dayak Skandalı Giderek Büyüyor! Eski Eş Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki… Uğur Akkuş’un Başı Şimdi Büyük Belada! Sosyal Medya Sallanıyor…

Gündemden düşmek nedir bilmeyen Ebru Şallı’nın dayak skandalı gün geçtikçe büyüyor! Eski eş öyle bir açıklama yaptı ki, sosyal medya sallanmaya başladı! Uğur Akkuş’ın bu olaydan sonra başının çok büyük bir belaya gireceğine dair yorumlar yapıldı. İşte merak edilenler…