Murat Yıldırım’ın Duymadığı Laf, İşitmediği Hakaret Kalmadı! Daha Yeni Baba Olmuştu; O Görsel Karşısında Panik Atak Krizlerini Tetikledi! “Murat Ne Olur Yapma!”
Ramo dizisinden ayrıldıktan sonra Teşkilat dizisinde boy göstermeye başlayan Murat Yıldırım’ın sosyal medya kullanıcıları tarafından duymadığı söz, işitmediği hakaret kalmadı. Daha yeni baba olan Murat Yıldırım’ın o görseli panik atak krizlerine neden oldu. “Murat abi ne olur böyle yapma” yorumlarını alan yakışıklı oyuncu, sosyal medyayı salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Burçin Terzioğlu’yla 2014 yılında boşanma kararı alan Murat Yıldırım, iki yıl sonra Faslı güzel İman Elbani’yle evlenmişti. Büyük bir aşkla dünya evine giren ikili, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Çok kısa bir süre önce ilk kez anne ve baba olan İman Elbani ve Murat Yıldırım, sosyal medyada tepki üzerine tepki aldı. Özellikle Murat Yıldırım’ın minicik kızına yapmış olduğu hareket ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.