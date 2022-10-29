- 29 Eki 2022 - 20:18 G: 29 Eki 2022 - 20:20

Murat Yıldırım’ın Duymadığı Laf, İşitmediği Hakaret Kalmadı! Daha Yeni Baba Olmuştu; O Görsel Karşısında Panik Atak Krizlerini Tetikledi! “Murat Ne Olur Yapma!”

Ramo dizisinden ayrıldıktan sonra Teşkilat dizisinde boy göstermeye başlayan Murat Yıldırım’ın sosyal medya kullanıcıları tarafından duymadığı söz, işitmediği hakaret kalmadı. Daha yeni baba olan Murat Yıldırım’ın o görseli panik atak krizlerine neden oldu. “Murat abi ne olur böyle yapma” yorumlarını alan yakışıklı oyuncu, sosyal medyayı salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Burçin Terzioğlu’yla 2014 yılında boşanma kararı alan Murat Yıldırım, iki yıl sonra Faslı güzel İman Elbani’yle evlenmişti. Büyük bir aşkla dünya evine giren ikili, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Çok kısa bir süre önce ilk kez anne ve baba olan İman Elbani ve Murat Yıldırım, sosyal medyada tepki üzerine tepki aldı. Özellikle Murat Yıldırım’ın minicik kızına yapmış olduğu hareket ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Eki 2022 - 20:18 Ankara- Yaşam

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