Acun Ilıcalı’ya Darbeler İnmeye Başladı! Melisa Ilıcalı’ya Cici Babasından Gelen Hediye Tüyleri Diken Diken Etti! “Bir Babaya Bu Kadarı da Yapılmaz!”
Medya Patronu olarak tanınan ve bilinen Acun Ilıcalı’ya darbeler arka arkaya inmeye başladı. Melisa Ilıcalı’ya cici babasından gelen hediye tüylerin diken diken olmasına yetti, arttı bile! “Bir babaya bu kadarı da yapılmaz ki” yorumlarını alan olay, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Şeyma Subaşı’yla yaklaşık olarak 8 – 9 yıl boyunca aşk yaşayan Acun Ilıcalı, ilişkilerinin sadece son bir yılını evli geçirmişlerdi. Evlenmeden yıllar önce doğan Melisa Ilıcalı ise resmen Türk halkının gözleri önünde büyümüştü. Kısa bir süre önce yeni yaşını kutlayan Melisa Ilıcalı’ya cici babası Mohammed Alsaloussi’den dudak uçuklatan bir hediye geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.