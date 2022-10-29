Acun Ilıcalı’ya Darbeler İnmeye Başladı! Melisa Ilıcalı’ya Cici Babasından Gelen Hediye Tüyleri Diken Diken Etti! “Bir Babaya Bu Kadarı da Yapılmaz!”

Şeyma Subaşı’yla yaklaşık olarak 8 – 9 yıl boyunca aşk yaşayan Acun Ilıcalı, ilişkilerinin sadece son bir yılını evli geçirmişlerdi. Evlenmeden yıllar önce doğan Melisa Ilıcalı ise resmen Türk halkının gözleri önünde büyümüştü. Kısa bir süre önce yeni yaşını kutlayan Melisa Ilıcalı’ya cici babası Mohammed Alsaloussi’den dudak uçuklatan bir hediye geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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