Hande Erçel Hüngür Hüngür Ağlamaya Başladı! Kerem Bürsin Öyle Bir İsimle Aldattı Ki… Herkes Yeniden Barıştı Sanıyordu Ama İşin Aslı Bambaşka Çıktı!

Magazin dünyasının en çok sevilen isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz yıllarda Maldivler’e tatile giderek ilan-ı aşk etmişlerdi. Dizi setinde tanışan ve duygularına engel olmayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, yaklaşık 10 ay kadar bir aşk yaşamışlardı. Demet Özdemir sebebiyle ayrılma kararı aldıkları gündeme gelen Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in kısa bir süre önce yeniden barıştığı ortaya çıkmıştı. Peki, Hande Erçel ve Kerem Bürsin cephesinde neler oluyor?

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