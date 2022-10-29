Hande Erçel Hüngür Hüngür Ağlamaya Başladı! Kerem Bürsin Öyle Bir İsimle Aldattı Ki… Herkes Yeniden Barıştı Sanıyordu Ama İşin Aslı Bambaşka Çıktı!
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in arasında kıyametlerin koptuğu kesinleşti. Hande Erçel’in olaylar sonrasında hüngür hüngür ağladığı ve Kerem Bürsin’i tek kalemde sildiği iddia edildi. Kerem Bürsin, Hande Erçel’i öyle bir isimle aldattı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı. Herkes yeniden barıştıklarını sanıyordu ama…
Magazin dünyasının en çok sevilen isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz yıllarda Maldivler’e tatile giderek ilan-ı aşk etmişlerdi. Dizi setinde tanışan ve duygularına engel olmayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, yaklaşık 10 ay kadar bir aşk yaşamışlardı. Demet Özdemir sebebiyle ayrılma kararı aldıkları gündeme gelen Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in kısa bir süre önce yeniden barıştığı ortaya çıkmıştı. Peki, Hande Erçel ve Kerem Bürsin cephesinde neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.