Tam Tamına 18 Bin Liralık Ödeme Yapılacak! Promosyonda Anlaşmalar Son Aşamaya Geldi… Yarın “Tık” Diye Hesabınızda! Son Dakika Bilgisi Verildi…

Vatandaşların yakından takip ettiği ve sabırsızlanarak beklediği promosyon ödemeleri, rahat bir nefes aldırıyor. Gerek özel sektörün gerekse kamu kuruluşlarının yatırmış olduğu promosyon ödemeleri için bir son dakika kararı daha geldi. En az 18 bin lira promosyon ödemesi alacağını duyan vatandaş ise havalara uçtu. Peki, günler promosyon ödemesi alabilecek?

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