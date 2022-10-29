Tam Tamına 18 Bin Liralık Ödeme Yapılacak! Promosyonda Anlaşmalar Son Aşamaya Geldi… Yarın “Tık” Diye Hesabınızda! Son Dakika Bilgisi Verildi…
Tam tamına 18 bin lira değerinde 18 bin liralık, geri dönüşsüz ödemeler yatırılmaya başlandı. Promosyonlarda gelen son aşama, ağızların açık kalmasına neden oldu. Yarın, “Tık” diye hesabınıza yatacak olan promosyon ödemesi hakkında gelen son dakika bilgisi, derin bir nefes aldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Vatandaşların yakından takip ettiği ve sabırsızlanarak beklediği promosyon ödemeleri, rahat bir nefes aldırıyor. Gerek özel sektörün gerekse kamu kuruluşlarının yatırmış olduğu promosyon ödemeleri için bir son dakika kararı daha geldi. En az 18 bin lira promosyon ödemesi alacağını duyan vatandaş ise havalara uçtu. Peki, günler promosyon ödemesi alabilecek?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.