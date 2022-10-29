- 29 Eki 2022 - 20:19 G: 29 Eki 2022 - 20:21

Survivor Sude Burcu’nun Karın Kasları Başları Döndürdü! Minicik Şortuyla Sınırları Aştı, Nişanlısını Çılgına Çevirdi! “Fiziğine En Az 10 Yıl Yatarımız Var!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ününe ün katan Sude Burcu, karın kaslarıyla adeta başları döndürdü. Minicik bir şort giyen Sude Burcu, tüm sınırları aştı! Nişanlısını çılgına çeviren Sude Burcu’nun bu hallerini görenler ise “Fiziğine en az 10 yıl yatarım var be” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2019 yılında ilk kez kamera karşısına geçen Sude Burcu, hayranlarını şaşırtmıştı. Survivor 2020 yılında yarışmaya katılan Mert Öcal’la yarışma sonrasında tanıştıklarını açıklayan Sude Burcu, sevgili olduktan sonra Survivor 2022 yarışmasında katılan ikili, herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Milyonların dikkatini üzerine çeken Sude Burcu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Eki 2022 - 20:19 Ankara- Yaşam

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