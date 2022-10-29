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29 Eki 2022 - 20:19

Survivor Sude Burcu’nun Karın Kasları Başları Döndürdü! Minicik Şortuyla Sınırları Aştı, Nişanlısını Çılgına Çevirdi! “Fiziğine En Az 10 Yıl Yatarımız Var!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ününe ün katan Sude Burcu, karın kaslarıyla adeta başları döndürdü. Minicik bir şort giyen Sude Burcu, tüm sınırları aştı! Nişanlısını çılgına çeviren Sude Burcu’nun bu hallerini görenler ise “Fiziğine en az 10 yıl yatarım var be” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…