Masterchef Metin Bu Kez Somer Şef’i Bile Karşısına Aldı! “Sinsi Metin!” Sözleri Ortalığı Yaktı Yıktı, Onun Yerine Milyonlar Utandı! “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Metin, Somer Şef’i bile karşısına aldı. “Sinsi Metin” yorumlarını alan Metin Yavuz, şok içerisinde bıraktı. Sözleriyle ortalığı yakıp yıkan Masterchef Metin’e “Ben utandım şu sözlere” denildi. Gündemi sallayan Masterchef Metin, görenleri duyanlara tokat gibi çarptı! İşte merak edilen rüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım oyuncuları ve Kırmızı takım oyuncuları kıyasıya mücadele etmiş ve gün sonunda oyunu kazanan isim Maviler olmuştu. Haftayı galibiyetle kapatan Mavi takıma karşın; Metin, Yağız ve Fatma Nur bireysel dokunulmazlık oyunu oynamıştı. Gün sonunda eleme potasına giden isimse Metin ve Yağız olmuştu. Metin ise öyle bir şey yaptı ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.