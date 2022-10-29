Masterchef Metin Bu Kez Somer Şef’i Bile Karşısına Aldı! “Sinsi Metin!” Sözleri Ortalığı Yaktı Yıktı, Onun Yerine Milyonlar Utandı! “Yok Artık!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım oyuncuları ve Kırmızı takım oyuncuları kıyasıya mücadele etmiş ve gün sonunda oyunu kazanan isim Maviler olmuştu. Haftayı galibiyetle kapatan Mavi takıma karşın; Metin, Yağız ve Fatma Nur bireysel dokunulmazlık oyunu oynamıştı. Gün sonunda eleme potasına giden isimse Metin ve Yağız olmuştu. Metin ise öyle bir şey yaptı ki…

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