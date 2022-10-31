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31 Eki 2022 - 14:09

Yasemin Özilhan’ın Kuyruklu Minisiyle Ortalığı Kasıp Kavurdu! Görenlerin Nefesi Kesildi! Sosyal Medyada Alevli Beğeni Rekoru Geldi... “Haya Sanat Güzel Bacım!”

Sosyete dünyasının kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasemin Özilhan, minisiyle ortalığı kasıp kavurdu! Milyon liralık aracının önünde pozlar veren Yasemin Özilhan, şekilden şekle girerek başları döndürdü. Kısa sürede binlerce beğeni alan Yasemin Özilhan’a takipçileri ise “Hayat size güzel bacım” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…