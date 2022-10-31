Yasemin Özilhan’ın Kuyruklu Minisiyle Ortalığı Kasıp Kavurdu! Görenlerin Nefesi Kesildi! Sosyal Medyada Alevli Beğeni Rekoru Geldi... “Haya Sanat Güzel Bacım!”
Sosyete dünyasının kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasemin Özilhan, minisiyle ortalığı kasıp kavurdu! Milyon liralık aracının önünde pozlar veren Yasemin Özilhan, şekilden şekle girerek başları döndürdü. Kısa sürede binlerce beğeni alan Yasemin Özilhan’a takipçileri ise “Hayat size güzel bacım” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela karakteriyle milyonlara kendisini tanıtan Yasemin Özilhan, dizinin çekildiği hastanenin sahibiyle aşk yaşamaya başlamıştı. İzzet Özilhan’ın görünce aşık olduğu Yasemin Özilhan, büyük bir aşka adım atmıştı. Uzun süre aşk yaşayan ve İzzet ve Yasemin Özilhan çifti, 2011 yılında aşklarını taçlandırmışlardı. Evlendikten sonra oyunculuk kariyerine nokta koyan Yasemin Özilhan, sosyal medya fenomeni olmuştu. Minili bir şort giyerek güzelliğini kanıtlayan Özilhan, şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.