- 29 Eki 2022 - 20:20 G: 29 Eki 2022 - 20:21

Yasemin Özilhan’ın Minisi Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Hayat Sana Güzel Bacım!” Milyon Liranın Önünde Şekilden Şekle Girdi; Üzerine Yapışan Taytıyla…

Sosyete dünyasının kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasemin Özilhan, minisiyle ortalığı kasıp kavurdu! Milyon liralık aracının önünde pozlar veren Yasemin Özilhan, şekilden şekle girerek başları döndürdü. Kısa sürede binlerce beğeni alan Yasemin Özilhan’a takipçileri ise “Hayat size güzel bacım” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela karakteriyle milyonlara kendisini tanıtan Yasemin Özilhan, dizinin çekildiği hastanenin sahibiyle aşk yaşamaya başlamıştı. İzzet Özilhan’ın görünce aşık olduğu Yasemin Özilhan, büyük bir aşka adım atmıştı. Uzun süre aşk yaşayan ve İzzet ve Yasemin Özilhan çifti, 2011 yılında aşklarını taçlandırmışlardı. Evlendikten sonra oyunculuk kariyerine nokta koyan Yasemin Özilhan, sosyal medya fenomeni olmuştu. Minili bir şort giyerek güzelliğini kanıtlayan Özilhan, şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Eki 2022 - 20:20 Ankara- Yaşam

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