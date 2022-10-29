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29 Eki 2022 - 20:20

Arka Sokaklar Dizisinin Final Kararı Çoktan Çıktı! Yapımcı İstediği Şevki Kimsede Bulamadı, Her Şey Üst Üste Gelmeye Başladı… “Güle Güle!”

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan bomba bir son dakika kararı çıktı. Final olması yönünde karar verilen dizi, sevenlerini ayağa kaldırdı. Yapımcının istediği şevki hem setten hem de oyunculardan alamaması, sonun başlangıcı oldu. Dizi seyircisi ise 17 yıllık dev projeye bu iddialardan sonra “Güle güle demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…