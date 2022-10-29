Arka Sokaklar Dizisinin Final Kararı Çoktan Çıktı! Yapımcı İstediği Şevki Kimsede Bulamadı, Her Şey Üst Üste Gelmeye Başladı… “Güle Güle!”
Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan bomba bir son dakika kararı çıktı. Final olması yönünde karar verilen dizi, sevenlerini ayağa kaldırdı. Yapımcının istediği şevki hem setten hem de oyunculardan alamaması, sonun başlangıcı oldu. Dizi seyircisi ise 17 yıllık dev projeye bu iddialardan sonra “Güle güle demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar ve Şevket Çoruh gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. En efsane isimlerinde diziden ayrılmasıyla birlikte seyirciler başka yapımları izlemeye başlamıştı. Dizinin yapımcısının bu sezondan istediğini bulamaması, herkesi şok içerisinde bırakacak bir karara varılmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.