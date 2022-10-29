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29 Eki 2022 - 20:25

Neslihan Atagül’ün Küvet Pozu Tokat Gibi Çarptı! “Bacım Sen de Ayarı Aştın!” Küvetin İçerisine Sere Serpe… Kalpleri Yerinden Çıkardı!

Gecenin Ucunda dizisinde Macide karakterine hayat veren Neslihan Atagül, küvet pozuyla tokat gibi çarptı! “Bacım sen de ayarı aştın” yorumlarına neden olan Neslihan Atagül, küvetin içerisinde sere serpe uzanıp adeta kalpleri yerinden çıkardı. İşte Neslihan Atagül’ün o paylaşımları…