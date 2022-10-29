- 29 Eki 2022 - 20:25 G: 29 Eki 2022 - 21:10

Neslihan Atagül’ün Küvet Pozu Tokat Gibi Çarptı! “Bacım Sen de Ayarı Aştın!” Küvetin İçerisine Sere Serpe… Kalpleri Yerinden Çıkardı!

Gecenin Ucunda dizisinde Macide karakterine hayat veren Neslihan Atagül, küvet pozuyla tokat gibi çarptı! “Bacım sen de ayarı aştın” yorumlarına neden olan Neslihan Atagül, küvetin içerisinde sere serpe uzanıp adeta kalpleri yerinden çıkardı. İşte Neslihan Atagül’ün o paylaşımları…

Fatih Harbiye dizisinden yıllar sonra ilk kez sevenlerinin karşısına eşi Kadir Doğulu’yla çıkan Neslihan Atagül, sevenlerini şaşırmıştı. Sefirin Kızı dizisinden sağlık sorunlarından dolayı ayrılan ve yıllar sonra Gecenin Ucunda dizsiyle sevenlerinin karşısına çıkan Neslihan Atagül, hayranlarını heyecanlandırmıştı. Diziyle yeniden ününe ün katan Neslihan Atagül’ün sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kökten kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Eki 2022 - 20:25 Ankara- Yaşam

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Neslihan Atagül’ün Küvet Pozu Tokat Gibi Çarptı! “Bacım Sen de Ayarı Aştın!” Küvetin İçerisine Sere Serpe… Kalpleri Yerinden Çıkardı! mask
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