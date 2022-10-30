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30 Eki 2022 - 10:11

Masterchef Yarışmasına Çeyrek Altın Şoku! Acun Ilıcalı Şartı Koydu; Sadece Bunu Yapanlara Anında Verilecek! Kupa Falan Bu Saatten Sonra Hikaye…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yarışmacılara büyük şok yaşandı. Çeyrek altını alacak olan yarışmacılara Acun Ilıcalı ise şartı koştu. Sadece bunu yapanlara verilecek olan çeyrek altın, yarışmacıları şok içerisinde bıraktı. Kupa falan bu olaydan sonra resmen hikaye oldu. Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?