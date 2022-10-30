Masterchef Yarışmasına Çeyrek Altın Şoku! Acun Ilıcalı Şartı Koydu; Sadece Bunu Yapanlara Anında Verilecek! Kupa Falan Bu Saatten Sonra Hikaye…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yarışmacılara büyük şok yaşandı. Çeyrek altını alacak olan yarışmacılara Acun Ilıcalı ise şartı koştu. Sadece bunu yapanlara verilecek olan çeyrek altın, yarışmacıları şok içerisinde bıraktı. Kupa falan bu olaydan sonra resmen hikaye oldu. Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım “Kırmızı ve Beyaz” konseptinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yakışır tabaklar çıkarılmaya çalışılmıştı. Kırmızı takım üst tura geçen isimler olmuştu. Gün sonunda ise en iyi tabağı çıkaran Büşra, Metin ve Tayfun arasından kazanan isim Tayfun olmuştu. Yarışmanın yeni bölümleri ise Acun Ilıcalı’dan ise bomba bir karar çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.