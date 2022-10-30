Alişan’ın Eşi Buse Varol Daracık Kıyafetiyle Vücut Şov Yaptı! “Ablam Göğüslerinin Ucu Gözüküyor!” İç Çamaşırı Giymeden Göğüs Dekoltesi Verince… “Of Yanıyorsun!”

Yakın zamanda ekranlara bambaşka projelerle gelecek olan Buse Varol, Camdaki Kız ve Gönül Dağı dizisiyle anılmıştı. Daha sonra Balıkesir’de dizisinin çekimlerinin başladığı görülmüştü. Minik oğlu Burak’ın doğumunda sonra ekranlara uzun bir süre aran Buse Varol’un sosyal medya fenomeni olarak iş yapması ise sevenlerini heyecanlandırıyordu. Başarılı isim Buse Varol’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise yürekleri hoplattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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