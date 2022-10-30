Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Hakkında Tüyler Ürperten İddia! Bebek Haberi Bekleniyordu Ama Öyle Bir Haber Geldi Ki… Gözyaşları Sel Oldu Aktı!
Kısa bir süre önce dünya evine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında tüyler ürperten bir iddia ortaya atıldı. Bebek haberi bekleniyordu ama öyle bir haber geldi ki, sevenlerinin gözyaşları sel oldu aktı! Sosyal medyada yankı uyandıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, haklarında ortaya atılan iddialarla gözleri üzerine çevirdi. Peki, neler oluyor?
Uzun süredir birlikte olduğu Oğuzhan Koç’tan 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, biricik aşkına “Evet” demişti. Etiler’de bir otelin kral odasında evlenme teklifi alan Demet Özdemir, aynı otelde düğün yapmıştı. Oğuzhan Koç’la hayallerindeki evliliği kuran Demet Özdemir, paylaşımlarıyla ne kadar büyük bir aşkın içinde olduğu her fırsatta gösteriyordu. Şimdiyse Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti hakkında tüyler ürperten bir iddia ortaya atıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.