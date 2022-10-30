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30 Eki 2022 - 10:58

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Hakkında Tüyler Ürperten İddia! Bebek Haberi Bekleniyordu Ama Öyle Bir Haber Geldi Ki… Gözyaşları Sel Oldu Aktı!

Kısa bir süre önce dünya evine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında tüyler ürperten bir iddia ortaya atıldı. Bebek haberi bekleniyordu ama öyle bir haber geldi ki, sevenlerinin gözyaşları sel oldu aktı! Sosyal medyada yankı uyandıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, haklarında ortaya atılan iddialarla gözleri üzerine çevirdi. Peki, neler oluyor?