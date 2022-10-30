Hande Erçel’in Göğüs Frikiği Alev Alev Yaktı! “Bacım Taşmış Onlar, Bir Beden Büyük Giy!” Öyle Bir Eğildi Ki… “Hatun Taş Gibi!”
Güzelliğiyle dünya markası olan Hande Erçel, göğüs frikiğiyle ortalığı alev alev yaktı! “Bacım göğüslerin taşmış! Bir beden büyük giyseydin” yorumlarını alan Hande Erçel, öyle bir eğilip kameralara boz verdi ki, sosyal medya resmen sallanmaya başladı. İşte hem fiziğiyle hem de göğüs dekoltesiyle ortalığı karıştıran Hande Erçel’in o pozları…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le büyük bir aşk yaşayan Hande Erçel, geçtiğimiz yıllarda ayrılma kararı almıştı. Demet Özdemir yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, 8 ay sonra yeniden barışma kararı almışlardı. Hande Erçel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu cesur paylaşımlar nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.