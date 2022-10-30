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30 Eki 2022 - 16:22

Hande Erçel’in Göğüs Frikiği Alev Alev Yaktı! “Bacım Taşmış Onlar, Bir Beden Büyük Giy!” Öyle Bir Eğildi Ki… “Hatun Taş Gibi!”

Güzelliğiyle dünya markası olan Hande Erçel, göğüs frikiğiyle ortalığı alev alev yaktı! “Bacım göğüslerin taşmış! Bir beden büyük giyseydin” yorumlarını alan Hande Erçel, öyle bir eğilip kameralara boz verdi ki, sosyal medya resmen sallanmaya başladı. İşte hem fiziğiyle hem de göğüs dekoltesiyle ortalığı karıştıran Hande Erçel’in o pozları…