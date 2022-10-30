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30 Eki 2022 - 16:24

Masterchef Danilo Zanna’dan Eski Eşine Rezil Rüsva Edecek Gönderme! 9 Yıllık Birlikteliği Bir Kenara Attı, “83 Milyon İzliyor!” Demedi! Pişmanlığı Dağları Yıktı…

TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Danilo Zanna, kameralar kayıttayken eski eşini rezil rüsva edecek bir göndermede bulundu. 9 yıllık evliliklerini bir kenara atan Danilo Zanna aynı zamanda “83 milyon izliyor” demedi. Evlendiğine pişman olduğunu açıklayan Danilo Zanna, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…