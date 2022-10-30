Masterchef Danilo Zanna’dan Eski Eşine Rezil Rüsva Edecek Gönderme! 9 Yıllık Birlikteliği Bir Kenara Attı, “83 Milyon İzliyor!” Demedi! Pişmanlığı Dağları Yıktı…
TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Danilo Zanna, kameralar kayıttayken eski eşini rezil rüsva edecek bir göndermede bulundu. 9 yıllık evliliklerini bir kenara atan Danilo Zanna aynı zamanda “83 milyon izliyor” demedi. Evlendiğine pişman olduğunu açıklayan Danilo Zanna, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kırmızı takım ve Beyaz takım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuna yakışır tabaklar çıkarmaya çalışmışlardı. Danilo Zanna’nın eğlenceli anları ise yüzleri güldürmüştü ama konu evlilikten açılınca sarf ettiği sözler şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.