50'lik Defne Samyeli Kasığına Kadar Açılan Pozuyla Olay Oldu! Bembeyaz Elbisesiyle Kuğu Gibi Süzüldü! “18 Yaşında Barbie!” Frikiği Vermesine Beş Dakika Kala… “Yandı Buralar!”

Uzun bir süredir ekranlarda görünmeyen Defne Samyeli, sadece başrol olursa bir dizide olacağını açıklamıştı. Camdaki Kız dizisinin Cana karakteri için rol giden ama dizide aktif olmak istediği için reddettiğini açıklayan Defne Samyeli, oyunculuğu rafa kaldırmıştı. Milyonların dikkatini üzerine çeken Defne Samyeli’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşımsa nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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