- 30 Eki 2022 - 23:08

50'lik Defne Samyeli Kasığına Kadar Açılan Pozuyla Olay Oldu! Bembeyaz Elbisesiyle Kuğu Gibi Süzüldü! “18 Yaşında Barbie!” Frikiği Vermesine Beş Dakika Kala… “Yandı Buralar!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli, kasığına kadar açılan beyaz elbisesiyle başları döndürdü. Adeta kuğu gibi süzülen Defne Samyeli’ye “50 yaşında Barbie” yorumları yapıldı. Frikik vermesine ramak bırakan elbisesiyle ortalığı yakıp yıkan Defne Samyeli, sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Uzun bir süredir ekranlarda görünmeyen Defne Samyeli, sadece başrol olursa bir dizide olacağını açıklamıştı. Camdaki Kız dizisinin Cana karakteri için rol giden ama dizide aktif olmak istediği için reddettiğini açıklayan Defne Samyeli, oyunculuğu rafa kaldırmıştı. Milyonların dikkatini üzerine çeken Defne Samyeli’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşımsa nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Eki 2022 - 23:08 Ankara- Yaşam

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50'lik Defne Samyeli Kasığına Kadar Açılan Pozuyla Olay Oldu! Bembeyaz Elbisesiyle Kuğu Gibi Süzüldü! “18 Yaşında Barbie!” Frikiği Vermesine Beş Dakika Kala… “Yandı Buralar!” mask
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