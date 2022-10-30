Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in Büyük Aşkı Dün İtibariyle Bitti! Karısının Gözlerinin İçine Bakarak Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Kadırgalı Kapının Önüne Koymuştur!”
Nisan ayının son günlerinde dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in aşkının bittiği iddia edildi. Çağlar Ökten’in karısının gözlerinin içine bakarak yaptığı tepkilere neden oldu. Birçok kişi ise “Kadırgalı kapının önüne koymuştur” yorumlarında bulundu. Seda Sayan yanındayken, bambaşka bir kadına atakta bulunan Çağlar Ökten, sosyal medyayı ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sevgililer Günü’nde romantik bir evlenme teklifi aldığını duyuran Seda Sayan, sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Prag’da evlenmeyi planlayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, vize işlemlerinde sorun yaşayınca evlenme tarihini öne çekmişti. Mutlu bir evlilik içerisinde olduğunu her seferinde gösteren ikili, en son yine büyük bir tartışmayla anılmıştı ama Seda Sayan, “Ben bir prensle evlendim” diyerek tüm iddiaları yalanlamıştı. Seda Sayan’ın bu sözlerinden sonra Çağlar Ökten’in yaptıkları ise çılgına çevirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.