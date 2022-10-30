Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in Büyük Aşkı Dün İtibariyle Bitti! Karısının Gözlerinin İçine Bakarak Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Kadırgalı Kapının Önüne Koymuştur!”

Sevgililer Günü’nde romantik bir evlenme teklifi aldığını duyuran Seda Sayan, sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Prag’da evlenmeyi planlayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, vize işlemlerinde sorun yaşayınca evlenme tarihini öne çekmişti. Mutlu bir evlilik içerisinde olduğunu her seferinde gösteren ikili, en son yine büyük bir tartışmayla anılmıştı ama Seda Sayan, “Ben bir prensle evlendim” diyerek tüm iddiaları yalanlamıştı. Seda Sayan’ın bu sözlerinden sonra Çağlar Ökten’in yaptıkları ise çılgına çevirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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