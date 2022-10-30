Masterchef Fatma Nur – Barış Aşkı Giderek Alevleniyor! Evlenecekleri Belli Olunca Ortalık Karıştı; Şefler ve Acun Medya… Televizyon Dünyası Sallanıyor!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam yayınlanmıştı. Yarışmanın son 14’üne kalan isimler arasında bulunan Barış Demir ve Fatma Nur Uçar, hem tartışmalarıyla hem de tatlı atışmalarıyla dengeleri alt üst ediyordu. Fatma Nur’un son bölümde dedikleri ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, Fatma Nur ve Barış arasında neler oluyor?

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