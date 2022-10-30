- 30 Eki 2022 - 16:48 G: 30 Eki 2022 - 16:52

Masterchef Fatma Nur – Barış Aşkı Giderek Alevleniyor! Evlenecekleri Belli Olunca Ortalık Karıştı; Şefler ve Acun Medya… Televizyon Dünyası Sallanıyor!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te öne çıkan isimler arasında bulunan Fatma Nur ve Barış arasındaki aşk giderek alevleniyor! Evlenecekleri belli olunca ortalık karıştı! Şefler ve Acun Medya’nın yaptıkları ise şok içerisinde bıraktı! Televizyon dünyasını sallayan Fatma Nur ve Barış, sevenlerinin ağzını açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam yayınlanmıştı. Yarışmanın son 14’üne kalan isimler arasında bulunan Barış Demir ve Fatma Nur Uçar, hem tartışmalarıyla hem de tatlı atışmalarıyla dengeleri alt üst ediyordu. Fatma Nur’un son bölümde dedikleri ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, Fatma Nur ve Barış arasında neler oluyor?

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30 Eki 2022 - 16:48 Ankara- Yaşam

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