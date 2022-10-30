- 30 Eki 2022 - 20:09

Mahmut Tuncer’in Kızı Gizem Kırmızılar İçerisinde Alev Alev Yaktı! “Baban Görmeden Hemen Sil!” Görenlerin Kalbi Yerinden Çıktı; Bir Bakan Bir Daha Baktı…

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in güzeller güzeli kızı Gizem Tuncer, alev alev yaktı! “Baban görmeden hemen sil” yorumlarını alan şarkıcı Gizem Tuncer, sosyal medyayı salladı. Hem fiziğiyle hem de güzelliğiyle görenlerin kalbini yerinden çıkaran Mahmut Tuncer’in kızı bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

1992 yılında Bodrum’da dünyaya gelen Gizem Tuncer, babası gibi şarkıcı olmayı kafaya koymuştu. Pop müziğinde kendisini parlatan Gizem Tuncer, 6 sene boyunca babasıyla sahnelerde boy göstermişti. Aşk Uykusu, Yine Yine, Tabu ve Ayrılık Zamanı gibi şarkılar çıkararak dikkatleri üzerine çeken Gizem Tuncer’in özellikle Tabu şarkısı çok beğenilmişti. Kilo verdikten sonra adeta bambaşka birisine dönüşen Gizem Tuncer’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu dekolteli ve kırmızılar içerisindeki paylaşım nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Eki 2022 - 20:09 Ankara- Yaşam

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