Mahmut Tuncer’in Kızı Gizem Kırmızılar İçerisinde Alev Alev Yaktı! “Baban Görmeden Hemen Sil!” Görenlerin Kalbi Yerinden Çıktı; Bir Bakan Bir Daha Baktı…

1992 yılında Bodrum’da dünyaya gelen Gizem Tuncer, babası gibi şarkıcı olmayı kafaya koymuştu. Pop müziğinde kendisini parlatan Gizem Tuncer, 6 sene boyunca babasıyla sahnelerde boy göstermişti. Aşk Uykusu, Yine Yine, Tabu ve Ayrılık Zamanı gibi şarkılar çıkararak dikkatleri üzerine çeken Gizem Tuncer’in özellikle Tabu şarkısı çok beğenilmişti. Kilo verdikten sonra adeta bambaşka birisine dönüşen Gizem Tuncer’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu dekolteli ve kırmızılar içerisindeki paylaşım nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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