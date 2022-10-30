Cemre Baysel Ayrılık Acısından Ne Yapacağını Şaşırdı! Öyle Bir İmaj Yeniledi Ki, Aytaç Şaşmaz Hayatının Şokunu Yaşadı! “Bacım Sen Kendine Ne Yaptın!”

Dizi setinde tanışan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, uzun süre arkadaş olarak kalmışlardı. Dizinin bitimine doğru aşk yaşayan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, aşklarını ilan etmişlerdi. 10 ay kadar aşk yaşayan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, kısa bir süre önce ayrılık kararı almışlardı. Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz’ı sosyal medya hesabından takipten çıkarmış, milyonları şok etmişti. Gündemi sallayan Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel, ayrılıklarıyla sevenlerini kahretmişti. Peki, güzel isim Cemre Baysel nasıl bir imaj değişimi yaşadı?

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