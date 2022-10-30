Cemre Baysel Ayrılık Acısından Ne Yapacağını Şaşırdı! Öyle Bir İmaj Yeniledi Ki, Aytaç Şaşmaz Hayatının Şokunu Yaşadı! “Bacım Sen Kendine Ne Yaptın!”
Baht Oyunu dizisinde tanışan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti, kısa bir süre önce ayrılma kararı almıştı. Cemre Baysel ise ayrılık sonrasında ne yapacağını şaşırdı. Şok bir imaj değişimine giden Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz’a resmen hayatının şokunu yaşattı! İşte milyonlarca kişinin “Bacım sen ne yaptın be” dediği o paylaşım…
Dizi setinde tanışan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, uzun süre arkadaş olarak kalmışlardı. Dizinin bitimine doğru aşk yaşayan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, aşklarını ilan etmişlerdi. 10 ay kadar aşk yaşayan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, kısa bir süre önce ayrılık kararı almışlardı. Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz’ı sosyal medya hesabından takipten çıkarmış, milyonları şok etmişti. Gündemi sallayan Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel, ayrılıklarıyla sevenlerini kahretmişti. Peki, güzel isim Cemre Baysel nasıl bir imaj değişimi yaşadı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.