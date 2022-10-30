Masterchef Yarışmasından Bir Aşk Daha Doğdu! Fatma Nur Bombasından Sonra… “Tencere Kapak Olmuşsunuz!” Acun Medya’ya “Sakın Ailelerimiz Öğrenmesin!” Deyince…
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’ten bir aşk daha çıktı! Fatma Nur’un ilan-ı aşklarından sonra gözler, o iki ismin birbirine yaklaşımına döndü. Birbirlerine olan yaklaşımlarıyla “Tencere kapak olmuşsunuz” yorumlarını alan ikilinin ailelerinin öğrenmemesi için Acun Medya’ya istekte bulundukları ortaya çıktı. Peki, Masterchef yarışmasında hangi iki isim aşk yaşıyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışması, dünyanın en zor yemek yarışması olarak ekranlara geliyor. Binlerce kişi arasından seçilen 18 kişi, şampiyon olmak için her hafta savaş veriyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan bölümde Burak Kaya, Serpilay, Tayfun, Büşra, Yağız ve Metin gibi isimler elenmemek adına büyük bir savaş verecekti. Yarışmada bulunan iki ismin büyük bir aşk yaşadığı ve aylardır sessiz sedasız bu aşkı ilerlettikleri gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.