Masterchef Yarışmasından Bir Aşk Daha Doğdu! Fatma Nur Bombasından Sonra… “Tencere Kapak Olmuşsunuz!” Acun Medya’ya “Sakın Ailelerimiz Öğrenmesin!” Deyince…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışması, dünyanın en zor yemek yarışması olarak ekranlara geliyor. Binlerce kişi arasından seçilen 18 kişi, şampiyon olmak için her hafta savaş veriyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan bölümde Burak Kaya, Serpilay, Tayfun, Büşra, Yağız ve Metin gibi isimler elenmemek adına büyük bir savaş verecekti. Yarışmada bulunan iki ismin büyük bir aşk yaşadığı ve aylardır sessiz sedasız bu aşkı ilerlettikleri gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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