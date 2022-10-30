- 30 Eki 2022 - 20:54 G: 30 Eki 2022 - 21:47

TOKİ’ye Başvuranların Dikkatine! Son Dakika Haberi Geldi; Eğer Bunu Yapmadıysanız İşleminiz Reddedilebilir… Çarşamba Günü Tüm Film Kopacak! Neler Oluyor?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ’ye başvuranların dikkatine! Son dakika haberi geldi. Eğer bunu yapmadıysanız boşuna kuralarda isminizin yazmasını beklemeyin çünkü başvurunuz reddedilebilir! Çarşamba günü yapılacak olan kurayla birlikte tüm filmin kopacağı ise görüldü. Başvuruların devam ettiği TOKİ, milyonları ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Ülkemizin her yerinde 2+1 ve 3+1 daireli konutlar inşa etmeye başlayacak olan TOKİ 250 bin konutun altına imzasını atmıştı. Tam tamına 250 bin kişiye ev sahibi olma fırsatı tanıyacak olan TOKİ, son uyarıları yapmaya başladı. Kura çekimlerine günler kala yapılan bir hatanın ise bir yıla mal olabileceği görülmüş oldu. Peki, neler oluyor?

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30 Eki 2022 - 20:54 Ankara- Yaşam

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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