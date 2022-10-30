- 30 Eki 2022 - 21:57 G: 30 Eki 2022 - 22:10

Araç Sahipleri Bu Haberden Sonra Kontak Kapatacak! Akaryakıt Fiyatları Cüzdanda Para Bırakmıyor; LPG, Motorin ve Benzin Ateş Pahası! 28 Ekim Akaryakıt Fiyatları…

Araç sahipleri bu haberden sonra kontak kapatacak! 30 Ekim LPG, Motorin ve Benzin fiyatlarını görenler ne diyeceğini şaşırdı. Artık cüzdanda para bırakmayan akaryakıt fiyatları, ateş pahası olduklarını bir kez daha gösterdi. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

OPEC+ ülkeleri ve ABD arasındaki siyasi olayların yanı sıra Rusya – Ukrayna Savaşı’nında etkisiyle bir iniş bir de yükseliş yaşıyor. Sürekli değişim içerisinde olan akaryakıt fiyatlarına dolar kuruda etkili bir darbe indiriyor. Hem araç sahipleri hem de ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılan 30 Ekim akaryakıt fiyatları dudakların uçuklamasına neden oldu. Bir an da yükselen fiyatlar, tokat etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Eki 2022 - 21:57 Ankara- Yaşam

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