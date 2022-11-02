- 02 Kas 2022 - 23:03

İrem Derici Göğüs Dekoltesiyle Olay Oldu! Görenlerin Yürekleri Hop İnip Hop Kalktı! Fiziği Ders Olup Kitaplara Yazılacak… Twitter’ı Yine Salladı!

Hem güzelliğiyle hem de şarkılarıyla milyonların kalbinde taht kuran İrem Derici, göğüs dekoltesiyle Twitter’ı resmen salladı. Görenlerin “Ablam göğüsler taşmış sanki biraz” yorumlarını alan İrem Derici, yüreklerin hop inip hop kalkmasına neden oldu! Fiziği ders olup kitaplara yazılacak kadar güzel olan İrem Derici, ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Kurtuluş Kuş’la kısa bir süre önce aşk dedikodularına karışan İrem Derici, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. İkilinin 1.5 aydır aşk yaşadığı gündeme gelen İrem Derici ve Kurtuluş Kuş daha sonra bu iddiaların doğru olmadığını dile getirmişti. Derici’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu “At gibi aşığım ama çaktırmıyorum” sözleri dengelerin alt üst olmasına neden olmuştu. Halen hayatında kimin olduğu bilinmeyen İrem Derici, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Kas 2022 - 23:03 Ankara- Yaşam

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