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30 Eki 2022 - 22:25

İrem Derici Göğüs Dekoltesiyle Twitter’ı Yine Salladı! “Ablam Taşmış Sanki Biraz!” Yürekler Hop İnip Hop Kalktı! Fiziği Ders Olup Kitaplara Yazılacak…

Hem güzelliğiyle hem de şarkılarıyla milyonların kalbinde taht kuran İrem Derici, göğüs dekoltesiyle Twitter’ı resmen salladı. Görenlerin “Ablam göğüsler taşmış sanki biraz” yorumlarını alan İrem Derici, yüreklerin hop inip hop kalkmasına neden oldu! Fiziği ders olup kitaplara yazılacak kadar güzel olan İrem Derici, ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…