- 31 Eki 2022 - 21:40

Kasım Ayında Şans Yüzüne Gülecek Olan Burçlar Belli Oldu! Aşk ve Para Onları Bulacak! İşte Kasım Ayının En Şanslı Burçları…

Burçların karakteristik özellikleri sadece evlerinin konumu ya da yönetici gezegenlerinin belirleyici özellikleriyle şekillenmiyor. Gökyüzünde gerçekleşen her hareketlilik de burçların karakterlerini ve o süre içerisinde karşı karşıya kalacağı olayları etkiliyor. Bu bağlamda kasım ayı hem bir retro ile hem de ay tutulması etkileri ile geçeceğe benziyor. İşte detaylar...

Burçların karakteristik özellikleri sadece evlerinin konumu ya da yönetici gezegenlerinin belirleyici özellikleriyle şekillenmiyor. Gökyüzünde gerçekleşen her hareketlilik de burçların karakterlerini ve o süre içerisinde karşı karşıya kalacağı olayları etkiliyor. Bu bağlamda kasım ayı hem bir retro ile hem de ay tutulması etkileri ile geçeceğe benziyor. Peki, kasım ayında şans yüzüne gülecek olan burçlar hangileri? 1 ay boyunca yüzleri sırıtmaktan ağrıyacak olan burçlar belli mi? İşte kasım ayının en şanslı burçları…

31 Eki 2022 - 21:40 - Burç Haberleri

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