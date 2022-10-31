Yargı Dizisinin Eren Komiser’i Öldü Mü? Uğur Aslan Diziden Ayrılıyor Mu? Uğur Aslan Kimdir, Kaç Yaşında, Evli M? Eşini Duyanlar Şaştı Kaldı!
Kanal D ekranlarının gözde yapımlarından biri olan Yargı dizisi, dün akşam ekranlara gelen son bölümü ile herkesi bir kez daha ters köşe yaptı. Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan Yargı dizisinin sürprizlerinden biri de Eren Komiser’in vurulması oldu. İşte Eren Komiser, Uğur Aslan ile ilgili detaylar...
Kanal D ekranlarının gözde yapımlarından biri olan Yargı dizisi, dün akşam ekranlara gelen son bölümü ile herkesi bir kez daha ters köşe yaptı. Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan Yargı dizisinin sürprizlerinden biri de Eren Komiser’in vurulması oldu. Öte yandan Eren Komiser’e hayat veren Uğur Aslan’ın eşinin kim olduğunu öğrenenler, şaşırmadan edemedi! Peki, Yargı dizisinin Eren Komiser’i öldü mü? Uğur Aslan kimdir, kaç yaşındadır? Uğur Aslan’ın eşi kim, ünlü mü? İşte, detaylar…
31 Eki 2022 - 21:37 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.