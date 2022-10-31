Yargı Dizisinin Eren Komiser’i Öldü Mü? Uğur Aslan Diziden Ayrılıyor Mu? Uğur Aslan Kimdir, Kaç Yaşında, Evli M? Eşini Duyanlar Şaştı Kaldı!

Kanal D ekranlarının gözde yapımlarından biri olan Yargı dizisi, dün akşam ekranlara gelen son bölümü ile herkesi bir kez daha ters köşe yaptı. Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan Yargı dizisinin sürprizlerinden biri de Eren Komiser’in vurulması oldu. Öte yandan Eren Komiser’e hayat veren Uğur Aslan’ın eşinin kim olduğunu öğrenenler, şaşırmadan edemedi! Peki, Yargı dizisinin Eren Komiser’i öldü mü? Uğur Aslan kimdir, kaç yaşındadır? Uğur Aslan’ın eşi kim, ünlü mü? İşte, detaylar…