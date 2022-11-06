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06 Kas 2022 - 23:05

Tarkan’nın Eşi Pınar Dilek İle Arasındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! Duyanlar Şaştı Kaldı... Tarkan’ın Hayatı Merak Uyandırdı! Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Türkiye’yi müzik alanında dünya arenasında temsil eden önemli isimlerden biri olan ‘Megastar’ lakaplı ünlü pop şarkıcısı Tarkan’ın ‘İnci Tanem’ parçası, geçtiğimiz gün sosyal medyanın gündemine oturdu. Tarkan’ın parçasını bir başka ismin seslendirmesi sosyal medya kullanıcılarının gündemindeyken, Tarkan’dan da parçasını seslendiren o isme övgüler geldi! İşte Tarkan Tevetoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...