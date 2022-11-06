Tarkan’nın Eşi Pınar Dilek İle Arasındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! Duyanlar Şaştı Kaldı... Tarkan’ın Hayatı Merak Uyandırdı! Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?
Türkiye’yi müzik alanında dünya arenasında temsil eden önemli isimlerden biri olan ‘Megastar’ lakaplı ünlü pop şarkıcısı Tarkan’ın ‘İnci Tanem’ parçası, geçtiğimiz gün sosyal medyanın gündemine oturdu. Tarkan’ın parçasını bir başka ismin seslendirmesi sosyal medya kullanıcılarının gündemindeyken, Tarkan’dan da parçasını seslendiren o isme övgüler geldi! İşte Tarkan Tevetoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Türkiye’yi müzik alanında dünya arenasında temsil eden önemli isimlerden biri olan ‘Megastar’ lakaplı ünlü pop şarkıcısı Tarkan’ın ‘İnci Tanem’ parçası, geçtiğimiz gün sosyal medyanın gündemine oturdu. Tarkan’ın parçasını bir başka ismin seslendirmesi sosyal medya kullanıcılarının gündemindeyken, Tarkan’dan da parçasını seslendiren o isme övgüler geldi! Peki, Tarkan kimdir, kaç yaşındadır? Tarkan evli mi, eşi kim? Tarkan aslen nereli? Tarkan şarkıları? İşte, detaylar…
06 Kas 2022 - 23:05 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.