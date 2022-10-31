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31 Eki 2022 - 13:31

Fatih Kısaparmak’ın Eşi Şebnem Kısaparmak Kimdir? Şebnem Kısaparmak ve Fatih Kısaparmak Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer…

Yıllardır evli olan ve ünlüler dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Fatih Kısaparmak ile Şebnem Kısaparmak çifti, oğullarının sesiyle gündeme oturdu. Kaan Kısaparmak’ın seslendirdiği bir parçayla babasının sesine benzetilmesi üzerine kamuoyunun gündemine oturan Fatih Kısaparmak ile Şebnem Kısaparmak çiftinin evlilikleri de büyük bir merak konusu haline geldi! İşte Şebnem Kısaparmak ile ilgili merak edilen tüm edilen tüm detaylar...