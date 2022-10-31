Fatih Kısaparmak’ın Eşi Şebnem Kısaparmak Kimdir? Şebnem Kısaparmak ve Fatih Kısaparmak Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer…
Yıllardır evli olan ve ünlüler dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Fatih Kısaparmak ile Şebnem Kısaparmak çifti, oğullarının sesiyle gündeme oturdu. Kaan Kısaparmak’ın seslendirdiği bir parçayla babasının sesine benzetilmesi üzerine kamuoyunun gündemine oturan Fatih Kısaparmak ile Şebnem Kısaparmak çiftinin evlilikleri de büyük bir merak konusu haline geldi! İşte Şebnem Kısaparmak ile ilgili merak edilen tüm edilen tüm detaylar...
Yıllardır evli olan ve ünlüler dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Fatih Kısaparmak ile Şebnem Kısaparmak çifti, oğullarının sesiyle gündeme oturdu. Kaan Kısaparmak’ın seslendirdiği bir parçayla babasının sesine benzetilmesi üzerine kamuoyunun gündemine oturan Fatih Kısaparmak ile Şebnem Kısaparmak çiftinin evlilikleri de büyük bir merak konusu haline geldi! Peki, Fatih Kısaparmak’ın eşi Şebnem Kısaparmak kimdir? Şebnem Kısaparmak ve Fatih Kısaparmak arasında kaç yaş fark var? Şebnem Kısaparmak ve Fatih Kısaparmak ne zamandır evli? İşte, detaylar…
31 Eki 2022 - 13:31 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.