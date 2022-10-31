Ağlatan Süpriz! Oğlu Söyledi Fatih Kısaparmak Ağladı! Kaan Kısaparmak’ın Sesini Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Kaan Kısaparmak Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Türk halk müziğinin önemli temsilcilerinden biri olan Fatih Kısaparmak’ın geçtiğimiz gün katıldığı bir programda, seyirciyi şoke eden anlar yaşadı. Fatih Kısaparmak’ın da şaşırdığı o anlarda, stüdyoya sürpriz bir şekilde oğlu Kaan Kısaparmak geldi. Babasıyla bir şarkı seslendiren Kaan Kısaparmak’ın sesi herkesi büyüledi! Peki, Fatih Kısaparmak’ın Kaan Kısaparmak kimdir, kaç yaşındadır? Kaan Kısaparmak ne iş yapıyor, şarkıcı mı? Kaan Kısaparmak annesi kim? İşte, detaylar…