- 31 Eki 2022 - 15:28

Ağlatan Süpriz! Oğlu Söyledi Fatih Kısaparmak Ağladı! Kaan Kısaparmak’ın Sesini Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Kaan Kısaparmak Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Babasıyla bir şarkı seslendiren Kaan Kısaparmak’ın sesi herkesi büyüledi! Peki, Fatih Kısaparmak’ın Kaan Kısaparmak kimdir? İşte merak edilen tüm detaylar...

Türk halk müziğinin önemli temsilcilerinden biri olan Fatih Kısaparmak’ın geçtiğimiz gün katıldığı bir programda, seyirciyi şoke eden anlar yaşadı. Fatih Kısaparmak’ın da şaşırdığı o anlarda, stüdyoya sürpriz bir şekilde oğlu Kaan Kısaparmak geldi. Babasıyla bir şarkı seslendiren Kaan Kısaparmak’ın sesi herkesi büyüledi! Peki, Fatih Kısaparmak’ın Kaan Kısaparmak kimdir, kaç yaşındadır? Kaan Kısaparmak ne iş yapıyor, şarkıcı mı? Kaan Kısaparmak annesi kim? İşte, detaylar…

31 Eki 2022 - 15:28 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Şarkıcı Berkay Eşi Özlem Ada Şahin'i Klip Çekimlerinde Bulmuş! Özlem Ada Şahin Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Berkay ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! mask
Şarkıcı Berkay Eşi Özlem Ada Şahin'i Klip Çekimlerinde Bulmuş! Özlem Ada Şahin Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Berkay ile Yaş Farkı Dikkat Çekti!
İsmail Hacıoğlu’nun Kız Kardeşi Kardelen Görenleri Büyüledi! Güzeller Güzeli... Bu Kadar Da Olmaz Dedirten Kardeş Benzerliği! Meğer Kardelen Hacıoğlu'da Ünlü Oyuncuymuş… mask
İsmail Hacıoğlu’nun Kız Kardeşi Kardelen Görenleri Büyüledi! Güzeller Güzeli... Bu Kadar Da Olmaz Dedirten Kardeş Benzerliği! Meğer Kardelen Hacıoğlu'da Ünlü Oyuncuymuş…
Eda Ece ve Şevval Sam Çekiciliklerini Öyle Bir Konuşturdu Ki... “Bir Saman Sarısı Bir Duman Karası" Bakanlar Bir Daha Bakıyor; Bakmalara Doyamıyor! Hatunlar Taş! mask
Eda Ece ve Şevval Sam Çekiciliklerini Öyle Bir Konuşturdu Ki... “Bir Saman Sarısı Bir Duman Karası" Bakanlar Bir Daha Bakıyor; Bakmalara Doyamıyor! Hatunlar Taş!
Melike Şahin'in Sevgili Paylaşımı Olay Oldu! Melike Şahin Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Melike Şahin Evli Mi, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Melike Şahin'in Sevgili Paylaşımı Olay Oldu! Melike Şahin Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Melike Şahin Evli Mi, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Mehmet Dinçerler'in Hadise Manevrası Şok Etti! Kıskançlık Strateji Duyanları Şaşırttı! Her şey Canlı Yayında Açıklanınca Milyonlar Mosmor Kesildi... mask
Mehmet Dinçerler'in Hadise Manevrası Şok Etti! Kıskançlık Strateji Duyanları Şaşırttı! Her şey Canlı Yayında Açıklanınca Milyonlar Mosmor Kesildi...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Hakkında Ortalığı Ayağa Kaldıracak İddia! Daha Yeni Barışmışlardı; “Çabuk Olalım Aşkım” Deyip İmzaları Attılar! Neler Oluyor? mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Hakkında Ortalığı Ayağa Kaldıracak İddia! Daha Yeni Barışmışlardı; “Çabuk Olalım Aşkım” Deyip İmzaları Attılar! Neler Oluyor?
Murat Yıldırım’ın Paylaşımı Olay Oldu! Kızı Miray’ı Tutuşu Herkesi Korkuttu! Panik Atak Krizlerini Tetikledi! “Murat Ne Olur Yapma!” mask
Murat Yıldırım’ın Paylaşımı Olay Oldu! Kızı Miray’ı Tutuşu Herkesi Korkuttu! Panik Atak Krizlerini Tetikledi! “Murat Ne Olur Yapma!”
Yasemin Özilhan’ın Kuyruklu Minisiyle Ortalığı Kasıp Kavurdu! Görenlerin Nefesi Kesildi! Sosyal Medyada Alevli Beğeni Rekoru Geldi... “Haya Sanat Güzel Bacım!” mask
Yasemin Özilhan’ın Kuyruklu Minisiyle Ortalığı Kasıp Kavurdu! Görenlerin Nefesi Kesildi! Sosyal Medyada Alevli Beğeni Rekoru Geldi... “Haya Sanat Güzel Bacım!”
Seren Serengil Yıllar Sonra Yeniden Gelinlik Giyiyor! Evlilik Teklifi Ortalığı Kattı Karıştırdı; Mustafa Tohma Öyle Bir Şey Yaptı Ki... “Gelin Olmuş Gidiyorsun!” mask
Seren Serengil Yıllar Sonra Yeniden Gelinlik Giyiyor! Evlilik Teklifi Ortalığı Kattı Karıştırdı; Mustafa Tohma Öyle Bir Şey Yaptı Ki... “Gelin Olmuş Gidiyorsun!”
Hülya Avşar'dan Mastürbasyon Sahnesi Hakkımda Şok Eden Yorum!! “O İşin Patenti Ben de” Yıllar Önce Milyonlar İzlemiş! “Boyun Kadar Kızın Var, Az Utanman Olsun!” mask
Hülya Avşar'dan Mastürbasyon Sahnesi Hakkımda Şok Eden Yorum!! “O İşin Patenti Ben de” Yıllar Önce Milyonlar İzlemiş! “Boyun Kadar Kızın Var, Az Utanman Olsun!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ağlatan Süpriz! Oğlu Söyledi Fatih Kısaparmak Ağladı! Kaan Kısaparmak’ın Sesini Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Kaan Kısaparmak Kimdir, Kaç Yaşındadır? mask
Ağlatan Süpriz! Oğlu Söyledi Fatih Kısaparmak Ağladı! Kaan Kısaparmak’ın Sesini Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Kaan Kısaparmak Kimdir, Kaç Yaşındadır?
Şarkıcı Berkay Eşi Özlem Ada Şahin'i Klip Çekimlerinde Bulmuş! Özlem Ada Şahin Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Berkay ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! mask
Şarkıcı Berkay Eşi Özlem Ada Şahin'i Klip Çekimlerinde Bulmuş! Özlem Ada Şahin Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Berkay ile Yaş Farkı Dikkat Çekti!
İsmail Hacıoğlu’nun Kız Kardeşi Kardelen Görenleri Büyüledi! Güzeller Güzeli... Bu Kadar Da Olmaz Dedirten Kardeş Benzerliği! Meğer Kardelen Hacıoğlu'da Ünlü Oyuncuymuş… mask
İsmail Hacıoğlu’nun Kız Kardeşi Kardelen Görenleri Büyüledi! Güzeller Güzeli... Bu Kadar Da Olmaz Dedirten Kardeş Benzerliği! Meğer Kardelen Hacıoğlu'da Ünlü Oyuncuymuş…
TOGG Fiyatlarıyla Otomotiv Sektörüne Resti Çekti TOGG'da Fiyat ve Ön Sipariş İçin Tarihi Belli Oldu! İşte TOGG 2023 Fiyatları Tek Tek Ortaya Çıktı! mask
TOGG Fiyatlarıyla Otomotiv Sektörüne Resti Çekti TOGG'da Fiyat ve Ön Sipariş İçin Tarihi Belli Oldu! İşte TOGG 2023 Fiyatları Tek Tek Ortaya Çıktı!
Eda Ece ve Şevval Sam Çekiciliklerini Öyle Bir Konuşturdu Ki... “Bir Saman Sarısı Bir Duman Karası" Bakanlar Bir Daha Bakıyor; Bakmalara Doyamıyor! Hatunlar Taş! mask
Eda Ece ve Şevval Sam Çekiciliklerini Öyle Bir Konuşturdu Ki... “Bir Saman Sarısı Bir Duman Karası" Bakanlar Bir Daha Bakıyor; Bakmalara Doyamıyor! Hatunlar Taş!
Doğuştan En Şanslı Burçlar Belli Oldu! Ünlü ve Zengin Doğuyorlar! İşte Allah Vergisi Şansı Olan O Burçlar… mask
Doğuştan En Şanslı Burçlar Belli Oldu! Ünlü ve Zengin Doğuyorlar! İşte Allah Vergisi Şansı Olan O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL