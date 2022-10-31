Ağlatan Süpriz! Oğlu Söyledi Fatih Kısaparmak Ağladı! Kaan Kısaparmak’ın Sesini Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Kaan Kısaparmak Kimdir, Kaç Yaşındadır?
Babasıyla bir şarkı seslendiren Kaan Kısaparmak’ın sesi herkesi büyüledi! Peki, Fatih Kısaparmak’ın Kaan Kısaparmak kimdir? İşte merak edilen tüm detaylar...
Türk halk müziğinin önemli temsilcilerinden biri olan Fatih Kısaparmak’ın geçtiğimiz gün katıldığı bir programda, seyirciyi şoke eden anlar yaşadı. Fatih Kısaparmak’ın da şaşırdığı o anlarda, stüdyoya sürpriz bir şekilde oğlu Kaan Kısaparmak geldi. Babasıyla bir şarkı seslendiren Kaan Kısaparmak’ın sesi herkesi büyüledi! Peki, Fatih Kısaparmak’ın Kaan Kısaparmak kimdir, kaç yaşındadır? Kaan Kısaparmak ne iş yapıyor, şarkıcı mı? Kaan Kısaparmak annesi kim? İşte, detaylar…
31 Eki 2022 - 15:28 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.