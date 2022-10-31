- 31 Eki 2022 - 13:26 G: 31 Eki 2022 - 13:54

Aybüke Pusat’ın Yeni Tarzını Görenin Nutku Tutuluyor! “Cennet’ten Düşerken Bir Yeriniz Ağrımadı Değil mi?” Yorumlar Arka Arkaya, Ağızlar Yarım Metre Açık…

En son olarak dijital platformlarda yayınlanan Alef: Mâl-i Hülya dizisinde başrol olarak yer alan Aybüke Pusat, yeni dizisi için çalışmalara başlamıştı. Dizisi için muhteşem bir imaj değişimi yapan Aybüke Pusat’ın son halini görenler ise “Cennet’ten düşerken bir yerini ağrımadı değil mi?” yorumlarını yapmadan duramadı. Yeni haliyle ağızları açık bırakan Aybüke Pusat’ı bu haliyle birçok kişi tanımadı bile! İşte mera kedilenler…

Tv8 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Sıfırıncı Gün dizisi için çalışmalar başlamıştı. Başrollerinde Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Yiğit Özşener, Damla Colbay ve Sarp Akkaya gibi birbirinden kaliteli oyuncuların bulunduğu Sıfırıncı Gün dizisi, merakları artırmıştı. Bir de üzerine Aybüke Pusat dizi için değişim yaşayınca sosyal medya resmen ayağa kalktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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31 Eki 2022 - 13:26 Ankara- Yaşam

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