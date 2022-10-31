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31 Eki 2022 - 13:26

Aybüke Pusat’ın Yeni Tarzını Görenin Nutku Tutuluyor! “Cennet’ten Düşerken Bir Yeriniz Ağrımadı Değil mi?” Yorumlar Arka Arkaya, Ağızlar Yarım Metre Açık…

En son olarak dijital platformlarda yayınlanan Alef: Mâl-i Hülya dizisinde başrol olarak yer alan Aybüke Pusat, yeni dizisi için çalışmalara başlamıştı. Dizisi için muhteşem bir imaj değişimi yapan Aybüke Pusat’ın son halini görenler ise “Cennet’ten düşerken bir yerini ağrımadı değil mi?” yorumlarını yapmadan duramadı. Yeni haliyle ağızları açık bırakan Aybüke Pusat’ı bu haliyle birçok kişi tanımadı bile! İşte mera kedilenler…