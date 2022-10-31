Yargı Dizisinde Ceylin'in Hamileliği Kesinleşti! Tam Tamına 7 Haftalık... Milyonların Tüyleri Diken Diken Oldu! Sosyal Medya Sallanıyor! İşin Sonunda Tüm İpler Kopacak...
Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Yargı dizisinde Ceylin’in hamile olduğu kesinleşti. Tam tamına 7 haftalık olduğu öğrenilen bebekle ilgili milyonlarca izleyicinin tüyleri diken diken olurken sosyal medya ve magazin gündemi resmen yangın yerine döndü. İşin sonunda tüm iplerin kopacak olduğu yeni bölümde olanlara inanamayacaksınız. İşte, konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar!
Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in başrollerini paylaştığı, reytingleri alt üst eden Yargı dizisinde yaşanan son bölümler gündemde bomba etkisi yaratırken öte yandan da sosyal medya ve magazin gündemde geniş yankı uyandırdı ve yorumlar arka arkaya geldi. Özellikle Ceylin’in kuyu cinayetinin katilinin eline düşen genç avukat hem Ilgaz Savcıyı hem de izleyenlerin nefesini kesmişti. Son anda Ilgaz Savcının dikkati sayesinde bulunan Ceylin’in yaşadığı süreç ise herkesin gözünü doldurdu. Şimdi de hamilelik olayını duyanların şaşkınlıktan ağzı kırk karış açık kaldı. İşte merak edilen tüm ayrıntılar.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.