Yargı Dizisinde Ceylin'in Hamileliği Kesinleşti! Tam Tamına 7 Haftalık... Milyonların Tüyleri Diken Diken Oldu! Sosyal Medya Sallanıyor! İşin Sonunda Tüm İpler Kopacak...

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in başrollerini paylaştığı, reytingleri alt üst eden Yargı dizisinde yaşanan son bölümler gündemde bomba etkisi yaratırken öte yandan da sosyal medya ve magazin gündemde geniş yankı uyandırdı ve yorumlar arka arkaya geldi. Özellikle Ceylin’in kuyu cinayetinin katilinin eline düşen genç avukat hem Ilgaz Savcıyı hem de izleyenlerin nefesini kesmişti. Son anda Ilgaz Savcının dikkati sayesinde bulunan Ceylin’in yaşadığı süreç ise herkesin gözünü doldurdu. Şimdi de hamilelik olayını duyanların şaşkınlıktan ağzı kırk karış açık kaldı. İşte merak edilen tüm ayrıntılar.

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