Gönül Dağı Dizisinin Mihriban’ı Kimdir? Hande Nur Tekin’in Kaç Yaşında Olduğunu Duyunca Şok Olacaksınız! Meğer…
TRT1 ekranlarının televizyon seyircisinin beğeni ile takip ettiği yapımları arasındaki yerini alan Gönül Dağı dizisi, yeni bir sezona daha başladı. Eylül ayı itibariyle üçüncü sezonunun startını veren Gönül Dağı dizisine bu sezon damga vuran isimlerden biri de Mihriban karakterine hayat veren Hande Nur Tekin oldu. İşte detaylar...
TRT1 ekranlarının televizyon seyircisinin beğeni ile takip ettiği yapımları arasındaki yerini alan Gönül Dağı dizisi, yeni bir sezona daha başladı. Eylül ayı itibariyle üçüncü sezonunun startını veren Gönül Dağı dizisine bu sezon damga vuran isimlerden biri de Mihriban karakterine hayat veren Hande Nur Tekin oldu. Hande Nur Tekin’in yaşını duyanlar ise, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Gönül Dağı dizisinin Mihriban’ı kimdir? Gönül Dağı dizisinin Mihriban’ı Hande Nur Tekin kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Hande Nur Tekin hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…
31 Eki 2022 - 13:55 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.