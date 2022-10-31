Elektrik faturasının daha az gelmesi için hangi önlemleri alabilirler? Elektrik Faturası Nasıl Az Gelir? Evde elektriği en çok ne yakar?
Elektrik faturalarının giderek artan maliyeti, vatandaşların önlem alarak tasarrufa gitmesini zorunlu hale getirdi. 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü’nde daha da anlamlı hale gelen elektrik tasarrufu ile ilgili konuşan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Başkanı Fatih Akgül, konutlarda kullanılan her 100 liralık elektrik faturasının 35 lirasını tasarruf etmenin mümkün olduğunu belirtti. İşte detaylar...
Elektrik faturalarının giderek artan maliyeti, vatandaşların önlem alarak tasarrufa gitmesini zorunlu hale getirdi. 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü’nde daha da anlamlı hale gelen elektrik tasarrufu ile ilgili konuşan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Başkanı Fatih Akgül, konutlarda kullanılan her 100 liralık elektrik faturasının 35 lirasını tasarruf etmenin mümkün olduğunu belirtti. Peki, elektrik faturası nasıl az gelir? Elektrik faturasının az gelmesi için neler yapılmalı? İşte, detaylar…
31 Eki 2022 - 21:33 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.