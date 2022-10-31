- 31 Eki 2022 - 14:05 G: 31 Eki 2022 - 14:15

Seren Serengil Yıllar Sonra Yeniden Gelinlik Giyiyor! Evlilik Teklifi Ortalığı Kattı Karıştırdı; Mustafa Tohma Öyle Bir Şey Yaptı Ki... “Gelin Olmuş Gidiyorsun!”

Sosyal medya ve magazin gündeminde en çok konuşulan isimlerden birisi olan Seren Serengil, yıllar sonra yeniden gelinlik giyiyor. Evlilik teklifi ortalığı katıp karıştırırken Mustafa Tohma cephesinden yapılanlar ise herkesi şaşkına çevirdi. Ortalığı yangın yerine çeviren açıklamanın ardından herkes gözünü kulağını Seren Serengil’e çevirirken gelen paylaşım ise her şeyi gün gibi ortaya serdi. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar!

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ve resmen gündemi oluşturan magazin programı Söylemezsem Olmaz programının sunucularından birisi olan Seren Serengil, yaptığı her açıklama ve paylaşımla gündemde geniş yankı uyandırırken öte yandan da özel hayatıyla en çok konuşula isimlerden birisi olmaya devam ediyor. Bir ayrıl bir barış ilişki yaşadığı sevgilisi Mustafa Tohma ile nikâh masasına oturmaya hazırlık yapıyor. Sosyal medya ve magazin gündemini yangın yerine çeviren açıklamaların ardından herkesin arka arkaya yorum yapması da ortalığı ayağa kaldırdı.

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31 Eki 2022 - 14:05 Ankara- Yaşam

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