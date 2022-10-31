Hande Erçel ve Kerem Bürsin Hakkında Ortalığı Ayağa Kaldıracak İddia! Daha Yeni Barışmışlardı; “Çabuk Olalım Aşkım” Deyip İmzaları Attılar! Neler Oluyor?
Güzeller güzeli oyuncu Hande Erçel ve dünya yakışıklısı Kerem Bürsin hakkında ortalığı ayağa kaldıracak bir iddia gündeme geldi. Daha yeni barışan çiftin, “Çabuk olalım aşkım” diyerek imzaları attıkları ortaya çıktı. Sosyal medyayı sallayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, tokat gibi çarptı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, yaklaşık 10 ay kadar bir aşk yaşamışlardı. Sessiz sedasız ayrılan Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in, güzel oyuncu Demet Özdemir yüzünden ayrıldıkları iddia edilmişti. Kerem Bürsin’in Demet Özdemir’le partner olduğunu haberlerden duyan Hande Erçel, “Ben bunu buradan mı öğrenecektim” diyerek; Kerem Bürsin’i kapı dışarı etmişti. İkili geçtiğimiz günlerde yeniden barışmış ve aşklarına bir şans daha vermişlerdi. Şimdiyse Hande Erçel ve Kerem Bürsin hakkında ortalığı ayağa kaldıracak bir iddia ortaya atıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.