Hande Erçel ve Kerem Bürsin Hakkında Ortalığı Ayağa Kaldıracak İddia! Daha Yeni Barışmışlardı; “Çabuk Olalım Aşkım” Deyip İmzaları Attılar! Neler Oluyor?

Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, yaklaşık 10 ay kadar bir aşk yaşamışlardı. Sessiz sedasız ayrılan Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in, güzel oyuncu Demet Özdemir yüzünden ayrıldıkları iddia edilmişti. Kerem Bürsin’in Demet Özdemir’le partner olduğunu haberlerden duyan Hande Erçel, “Ben bunu buradan mı öğrenecektim” diyerek; Kerem Bürsin’i kapı dışarı etmişti. İkili geçtiğimiz günlerde yeniden barışmış ve aşklarına bir şans daha vermişlerdi. Şimdiyse Hande Erçel ve Kerem Bürsin hakkında ortalığı ayağa kaldıracak bir iddia ortaya atıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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