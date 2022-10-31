Tuzak Dizisinde Şok Olay! Demir Battıkça Batıyor! Yaptıkları Yarına Kaldı Yanına Kalmadı! Avukat Çınar Alaşağı Etti, Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Neler Oldu Neler...

Yayınlandığı ilk iki bölümle ekranlarda resmen fırtınalar estiren ve her yeni bölümüyle seyircisini ekran karşısına kilitlemeyi başaran Tuza dizisi, reyting rekorları kırarken öte yandan da sosyal medya ve magazin gündeminin de en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra başarılı senaryosuyla da akılları yerinden oynatan Tuzak dizisinin üçüncü bölüm fragmanı herkesi şaşkına çevirdi. İşte, herkesi şaşkına çeviren o fragman ve fragmana ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar!

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