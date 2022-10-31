Tuzak Dizisinde Şok Olay! Demir Battıkça Batıyor! Yaptıkları Yarına Kaldı Yanına Kalmadı! Avukat Çınar Alaşağı Etti, Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Neler Oldu Neler...
TV8 ekranlarında bomba etkisi yaratan ve ortalığı resmen yangın yerine çeviren Tuzak dizisinde Demir’in ayvayı yediği anlar teker teker ortaya çıkarken yapılanlar ise yanına kalmadı. Avukat Çınar Demir’i alaşağı etti; bu olayın ardındansa sosyal medya resmen ayağa kalktı. Nelerin olduğuna inanamayacaksınız. Peki, neler oluyor?
Yayınlandığı ilk iki bölümle ekranlarda resmen fırtınalar estiren ve her yeni bölümüyle seyircisini ekran karşısına kilitlemeyi başaran Tuza dizisi, reyting rekorları kırarken öte yandan da sosyal medya ve magazin gündeminin de en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra başarılı senaryosuyla da akılları yerinden oynatan Tuzak dizisinin üçüncü bölüm fragmanı herkesi şaşkına çevirdi. İşte, herkesi şaşkına çeviren o fragman ve fragmana ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar!
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.