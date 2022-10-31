- 31 Eki 2022 - 21:35

Tuzak Dizisinde Şok Olay! Demir Battıkça Batıyor! Yaptıkları Yarına Kaldı Yanına Kalmadı! Avukat Çınar Alaşağı Etti, Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Neler Oldu Neler...

TV8 ekranlarında bomba etkisi yaratan ve ortalığı resmen yangın yerine çeviren Tuzak dizisinde Demir’in ayvayı yediği anlar teker teker ortaya çıkarken yapılanlar ise yanına kalmadı. Avukat Çınar Demir’i alaşağı etti; bu olayın ardındansa sosyal medya resmen ayağa kalktı. Nelerin olduğuna inanamayacaksınız. Peki, neler oluyor?

Yayınlandığı ilk iki bölümle ekranlarda resmen fırtınalar estiren ve her yeni bölümüyle seyircisini ekran karşısına kilitlemeyi başaran Tuza dizisi, reyting rekorları kırarken öte yandan da sosyal medya ve magazin gündeminin de en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra başarılı senaryosuyla da akılları yerinden oynatan Tuzak dizisinin üçüncü bölüm fragmanı herkesi şaşkına çevirdi. İşte, herkesi şaşkına çeviren o fragman ve fragmana ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

31 Eki 2022 - 21:35 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Leyla ile Mecnun dizisinde CZN Burak Göndermesi Olay Oldu! Masterchef Menemen Tarifine Bozuldu! Twitter Ayağa Kalktı! “Aman Acun Görmesin!” mask
Leyla ile Mecnun dizisinde CZN Burak Göndermesi Olay Oldu! Masterchef Menemen Tarifine Bozuldu! Twitter Ayağa Kalktı! “Aman Acun Görmesin!”
Bir Peri Masalı Dizisinde Melis'in Kimliği Ortaya Çıktı! Olaylar Mahkemeye Kadar Taşındı; Onur Bu Kez Ayvayı Yedi! Neler Oldu Neler... mask
Bir Peri Masalı Dizisinde Melis'in Kimliği Ortaya Çıktı! Olaylar Mahkemeye Kadar Taşındı; Onur Bu Kez Ayvayı Yedi! Neler Oldu Neler...
Hayat Bugün Dizisindeki Barış Krizi! Koca Koca Kadınlar Yakışıklı Erkeği Görünce Ne Diyeceğini Şaşırdılar... “Ablam Kendinize Çeki Düzen Verin!” Neler Oluyor? mask
Hayat Bugün Dizisindeki Barış Krizi! Koca Koca Kadınlar Yakışıklı Erkeği Görünce Ne Diyeceğini Şaşırdılar... “Ablam Kendinize Çeki Düzen Verin!” Neler Oluyor?
Yalı Çapkını Dizisinin Finalini Duyanlar Şoktan Şoka Girdi! Sonu Felaketle Bitiyor! Gülseren Budayıcıoğlu Her Şeyi Tek Tek Açıkladı; Suna ve Ferit’in İlişkisi Şok Etkisi Yarattı! mask
Yalı Çapkını Dizisinin Finalini Duyanlar Şoktan Şoka Girdi! Sonu Felaketle Bitiyor! Gülseren Budayıcıoğlu Her Şeyi Tek Tek Açıkladı; Suna ve Ferit’in İlişkisi Şok Etkisi Yarattı!
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Dizisinde Yürekleri Ağıza Getiren Haber! Dizi Final Mi Oldu, Bitti Mi? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. Sezon Oyuncuları Kimlerdir? mask
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Dizisinde Yürekleri Ağıza Getiren Haber! Dizi Final Mi Oldu, Bitti Mi? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. Sezon Oyuncuları Kimlerdir?
Yargı Dizisinde Ceylin'in Hamileliği Kesinleşti! Tam Tamına 7 Haftalık... Milyonların Tüyleri Diken Diken Oldu! Sosyal Medya Sallanıyor! İşin Sonunda Tüm İpler Kopacak... mask
Yargı Dizisinde Ceylin'in Hamileliği Kesinleşti! Tam Tamına 7 Haftalık... Milyonların Tüyleri Diken Diken Oldu! Sosyal Medya Sallanıyor! İşin Sonunda Tüm İpler Kopacak...
Gecenin Ucunda Dizisinde Macide ve Kazım Evleniyor! Nermin Kafasını Duvarlara Vuracak; Sinir Krizleri Geçirecek... Öğrenilenler Mide Bulantısı Yaptı, Kusturdu... mask
Gecenin Ucunda Dizisinde Macide ve Kazım Evleniyor! Nermin Kafasını Duvarlara Vuracak; Sinir Krizleri Geçirecek... Öğrenilenler Mide Bulantısı Yaptı, Kusturdu...
Camdaki Kız Dizisinde Selen Krizi Giderek Büyüyor! Dizide Herkes Birbirini Aldatıyor; Kimsenin Utanma Duygusu Yok! Yanında Kocası Olduğu Halde Öyle Bir Şey Yaptı Ki... Yok Artık! mask
Camdaki Kız Dizisinde Selen Krizi Giderek Büyüyor! Dizide Herkes Birbirini Aldatıyor; Kimsenin Utanma Duygusu Yok! Yanında Kocası Olduğu Halde Öyle Bir Şey Yaptı Ki... Yok Artık!
Üç Kız Kardeş Dizisinde “Somer” Defteri Sonsuza Kadar Kapandı! “Kartal” Sayfası Türkan’ın Gönlünde Açıldı… Öyle Bir İsimle Anlaşma Yapıldı Ki, Şok Olacaksınız! mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde “Somer” Defteri Sonsuza Kadar Kapandı! “Kartal” Sayfası Türkan’ın Gönlünde Açıldı… Öyle Bir İsimle Anlaşma Yapıldı Ki, Şok Olacaksınız!
Hayat Bugün Dizisinin Barış'ı Yürekleri Sızlattı! Final Sahnesinde Gözyaşları Sel Olacak! Kanser Olmasının Ardından Şimdide Bu... Karısı Kollarının Arasında Can Verecek! mask
Hayat Bugün Dizisinin Barış'ı Yürekleri Sızlattı! Final Sahnesinde Gözyaşları Sel Olacak! Kanser Olmasının Ardından Şimdide Bu... Karısı Kollarının Arasında Can Verecek!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yalı Çapkını Dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu’nun Sevgilisini Görenler Şaştı Kaldı! Meğer Oda Ünlüymüş! Mert Yazıcıoğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? mask
Yalı Çapkını Dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu’nun Sevgilisini Görenler Şaştı Kaldı! Meğer Oda Ünlüymüş! Mert Yazıcıoğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?
Mehmet Ali Erbil'in Kızı Yasmin Erbil Yeni Sevgilisini Paylaştı! Survivor Yiğit Poyraz Aşkı Belgelendi! Babası En Sonunda Patladı Patlayacak! mask
Mehmet Ali Erbil'in Kızı Yasmin Erbil Yeni Sevgilisini Paylaştı! Survivor Yiğit Poyraz Aşkı Belgelendi! Babası En Sonunda Patladı Patlayacak!
Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’ı Dekoltesiyle Ortalık DarmaDuman Oldu! “Harbiden Antep Fıstığı Gibisin!” Yeşil Gözleriyle Instagram’ı Alev Alev Yaktı… Görenlerin Dibi Düştü! mask
Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’ı Dekoltesiyle Ortalık DarmaDuman Oldu! “Harbiden Antep Fıstığı Gibisin!” Yeşil Gözleriyle Instagram’ı Alev Alev Yaktı… Görenlerin Dibi Düştü!
Demet Özdemir’in Milyon Liralık Aşk Yuvası Şok Etti! “Para Sizde, Şöhret Sizde! Bizde Ne Var Haydi Söyle!” Servetin İçerisinde… mask
Demet Özdemir’in Milyon Liralık Aşk Yuvası Şok Etti! “Para Sizde, Şöhret Sizde! Bizde Ne Var Haydi Söyle!” Servetin İçerisinde…
Masterchef Serpilay Gidiyor; Tayfun Geri Geliyor! Şefler Son Dakika Kararı Verdi; Acun Medya Duyurdu! 6 Yıldır İlk Kez Böyle Bir Şey Yaşanacak… Neler Oluyor? mask
Masterchef Serpilay Gidiyor; Tayfun Geri Geliyor! Şefler Son Dakika Kararı Verdi; Acun Medya Duyurdu! 6 Yıldır İlk Kez Böyle Bir Şey Yaşanacak… Neler Oluyor?
6 Aylık Hamile Fahriye Evcen’dan Kahreden Haber Geldi! Öyle Bir Kaza Geçirdi Ki, Sosyal Medya Sallanıyor! Sevenleri Yıkıldı, Bitti… Gözyaşları Akıyor! mask
6 Aylık Hamile Fahriye Evcen’dan Kahreden Haber Geldi! Öyle Bir Kaza Geçirdi Ki, Sosyal Medya Sallanıyor! Sevenleri Yıkıldı, Bitti… Gözyaşları Akıyor!
Bir Peri Masalı Dizisinde Melis'in Kimliği Ortaya Çıktı! Olaylar Mahkemeye Kadar Taşındı; Onur Bu Kez Ayvayı Yedi! Neler Oldu Neler... mask
Bir Peri Masalı Dizisinde Melis'in Kimliği Ortaya Çıktı! Olaylar Mahkemeye Kadar Taşındı; Onur Bu Kez Ayvayı Yedi! Neler Oldu Neler...
Gülşah Saraçoğlu'na Yapılan Metres Hamlesinin Arkasından O İsim Çıktı! Şimdi Saçını Başını Yolacak; Soluklar Mahkemede Alınacak! Hakan Sabancı Detayı... mask
Gülşah Saraçoğlu'na Yapılan Metres Hamlesinin Arkasından O İsim Çıktı! Şimdi Saçını Başını Yolacak; Soluklar Mahkemede Alınacak! Hakan Sabancı Detayı...
Hülya Avşar Üzerine Yapışan Dapdar Elbisesiyle Ortalığı Kattı Karıştırdı! “Bu Fizik Nedir Böyle!” Kimse 58 Yaşında Demez; Hele O Dekoltesi... mask
Hülya Avşar Üzerine Yapışan Dapdar Elbisesiyle Ortalığı Kattı Karıştırdı! “Bu Fizik Nedir Böyle!” Kimse 58 Yaşında Demez; Hele O Dekoltesi...
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in Oğulları İlk Kez Göründü! İkinci Kez Hamile Olduğu Ortaya Çıkmıştı; Sosyal Medya Yıkıldı! mask
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in Oğulları İlk Kez Göründü! İkinci Kez Hamile Olduğu Ortaya Çıkmıştı; Sosyal Medya Yıkıldı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Elektrik faturasının daha az gelmesi için hangi önlemleri alabilirler? Elektrik Faturası Nasıl Az Gelir? Evde elektriği en çok ne yakar? mask
Elektrik faturasının daha az gelmesi için hangi önlemleri alabilirler? Elektrik Faturası Nasıl Az Gelir? Evde elektriği en çok ne yakar?
Emeklilere, İşsizlere ve Ev Hanımlarına Büyük Müjde Verildi! En Az 5400 Lira Anında Hesaplara Yatıyor! Böylesi İlk Kez Görülüyor… mask
Emeklilere, İşsizlere ve Ev Hanımlarına Büyük Müjde Verildi! En Az 5400 Lira Anında Hesaplara Yatıyor! Böylesi İlk Kez Görülüyor…
Yalı Çapkını Dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu’nun Sevgilisini Görenler Şaştı Kaldı! Meğer Oda Ünlüymüş! Mert Yazıcıoğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? mask
Yalı Çapkını Dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu’nun Sevgilisini Görenler Şaştı Kaldı! Meğer Oda Ünlüymüş! Mert Yazıcıoğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?
Mehmet Ali Erbil'in Kızı Yasmin Erbil Yeni Sevgilisini Paylaştı! Survivor Yiğit Poyraz Aşkı Belgelendi! Babası En Sonunda Patladı Patlayacak! mask
Mehmet Ali Erbil'in Kızı Yasmin Erbil Yeni Sevgilisini Paylaştı! Survivor Yiğit Poyraz Aşkı Belgelendi! Babası En Sonunda Patladı Patlayacak!
Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’ı Dekoltesiyle Ortalık DarmaDuman Oldu! “Harbiden Antep Fıstığı Gibisin!” Yeşil Gözleriyle Instagram’ı Alev Alev Yaktı… Görenlerin Dibi Düştü! mask
Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’ı Dekoltesiyle Ortalık DarmaDuman Oldu! “Harbiden Antep Fıstığı Gibisin!” Yeşil Gözleriyle Instagram’ı Alev Alev Yaktı… Görenlerin Dibi Düştü!
Demet Özdemir’in Milyon Liralık Aşk Yuvası Şok Etti! “Para Sizde, Şöhret Sizde! Bizde Ne Var Haydi Söyle!” Servetin İçerisinde… mask
Demet Özdemir’in Milyon Liralık Aşk Yuvası Şok Etti! “Para Sizde, Şöhret Sizde! Bizde Ne Var Haydi Söyle!” Servetin İçerisinde…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL