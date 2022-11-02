Çılgın Dondurmacı En Sonunda Çıldırttı! Yarı Çıplak Dans Ediyordu Ama Bu Kez Durum Farklı! Tüm Dünya Onu Konuşuyor….

Sosyal medyada yayınladığı videolar ile fenomen olan ve yayınladığı her video ile sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturan Çılgın Dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç’ten bir video daha geldi. Saatler içerisinde milyonlarca izlenen Çılgın Dondurmacı’nın yeni videosuna gelen bir sosyal medya kullanıcısının yorumu ise, herkesi resmen hayrete düşürdü! Peki, Çılgın Dondurmacı ne paylaştı? Çılgın Dondurmacı nasıl bir paylaşım yaptı? Çılgın Dondurmacı’nın son videosuna ne yorumu geldi? İşte, detaylar…