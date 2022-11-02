Çılgın Dondurmacı En Sonunda Çıldırttı! Yarı Çıplak Dans Ediyordu Ama Bu Kez Durum Farklı! Tüm Dünya Onu Konuşuyor….
Sosyal medyada yayınladığı videolar ile fenomen olan ve yayınladığı her video ile sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturan Çılgın Dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç’ten bir video daha geldi. Saatler içerisinde milyonlarca izlenen Çılgın Dondurmacı’nın yeni videosuna gelen bir sosyal medya kullanıcısının yorumu ise, herkesi resmen hayrete düşürdü! İşte Çılgın Dondurmacı ile ilgili son detaylar...
Sosyal medyada yayınladığı videolar ile fenomen olan ve yayınladığı her video ile sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturan Çılgın Dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç’ten bir video daha geldi. Saatler içerisinde milyonlarca izlenen Çılgın Dondurmacı’nın yeni videosuna gelen bir sosyal medya kullanıcısının yorumu ise, herkesi resmen hayrete düşürdü! Peki, Çılgın Dondurmacı ne paylaştı? Çılgın Dondurmacı nasıl bir paylaşım yaptı? Çılgın Dondurmacı’nın son videosuna ne yorumu geldi? İşte, detaylar…
02 Kas 2022 - 23:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.