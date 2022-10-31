Mehmet Ali Erbil'in Kızı Yasmin Erbil Yeni Sevgilisini Paylaştı! Survivor Yiğit Poyraz Aşkı Belgelendi! Babası En Sonunda Patladı Patlayacak!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile ünlü oyuncu Nergis Kumbasar’ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil’in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. O iddialar karşısında sessizliğini koruyan Yasmin Erbil’in yaptığı hatalı bir paylaşım, yeni aşkını ifşa etti. İşte detaylar...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile ünlü oyuncu Nergis Kumbasar’ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil’in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. O iddialar karşısında sessizliğini koruyan Yasmin Erbil’in yaptığı hatalı bir paylaşım, yeni aşkını ifşa etti. Öte yandan Yasmin Erbil’in kısa sürede sildiği o paylaşımda yer alan yeni aşkı herkesi şaşırttı! Peki, Yasmin Erbil’in sevgilisi kim? Yasmin Erbil ile Survivor Yiğit Poyraz aşk mı yaşıyor? Yasmin Erbil’in sevgilisi Yiğit Poyraz mı? İşte, detaylar…
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31 Eki 2022 - 21:14 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.