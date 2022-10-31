- 31 Eki 2022 - 21:14 G: 31 Eki 2022 - 21:26

Mehmet Ali Erbil'in Kızı Yasmin Erbil Yeni Sevgilisini Paylaştı! Survivor Yiğit Poyraz Aşkı Belgelendi! Babası En Sonunda Patladı Patlayacak!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile ünlü oyuncu Nergis Kumbasar’ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil’in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. O iddialar karşısında sessizliğini koruyan Yasmin Erbil’in yaptığı hatalı bir paylaşım, yeni aşkını ifşa etti. İşte detaylar...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile ünlü oyuncu Nergis Kumbasar’ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil’in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. O iddialar karşısında sessizliğini koruyan Yasmin Erbil’in yaptığı hatalı bir paylaşım, yeni aşkını ifşa etti. Öte yandan Yasmin Erbil’in kısa sürede sildiği o paylaşımda yer alan yeni aşkı herkesi şaşırttı! Peki, Yasmin Erbil’in sevgilisi kim? Yasmin Erbil ile Survivor Yiğit Poyraz aşk mı yaşıyor? Yasmin Erbil’in sevgilisi Yiğit Poyraz mı? İşte, detaylar…

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31 Eki 2022 - 21:14 - Magazin

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