Ajda Pekkan 83 Milyona Küstü! Müziği Bırakması An Meselesi… Öyle Bir Kalbi Kırıldı Ki, Tamir Edilir Yanı Yok! Meğer…
Sahnelerin fenomen isimlerinden biri olan Türk pop müziğinin usta ismi Ajda Pekkan, geçtiğimiz gün bir sahnesinde yaptığı dans ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Dansı ile pek çok sosyal medya kullanıcısından eleştiri alan Ajda Pekkan, sosyal medya fenomenlerinin de kendisini tiye almasının ardından açıklama yaptı. İşte Ajda Pekkan ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Sahnelerin fenomen isimlerinden biri olan Türk pop müziğinin usta ismi Ajda Pekkan, geçtiğimiz gün bir sahnesinde yaptığı dans ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Dansı ile pek çok sosyal medya kullanıcısından eleştiri alan Ajda Pekkan, sosyal medya fenomenlerinin de kendisini tiye almasının ardından açıklama yaptı. Kırgın olduğunu belirten Ajda Pekkan, yaptığı açıklamayla bir hayli dikkat çekti! Peki, Ajda Pekkan’ın dansı nasıldı? Ajda Pekkan Ankara konseri dans videosu? Ajda Pekkan kendisini eleştirenlere ne dedi? İşte, detaylar…
02 Kas 2022 - 23:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.