Ajda Pekkan 83 Milyona Küstü! Müziği Bırakması An Meselesi… Öyle Bir Kalbi Kırıldı Ki, Tamir Edilir Yanı Yok! Meğer…

Sahnelerin fenomen isimlerinden biri olan Türk pop müziğinin usta ismi Ajda Pekkan, geçtiğimiz gün bir sahnesinde yaptığı dans ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Dansı ile pek çok sosyal medya kullanıcısından eleştiri alan Ajda Pekkan, sosyal medya fenomenlerinin de kendisini tiye almasının ardından açıklama yaptı. Kırgın olduğunu belirten Ajda Pekkan, yaptığı açıklamayla bir hayli dikkat çekti! Peki, Ajda Pekkan’ın dansı nasıldı? Ajda Pekkan Ankara konseri dans videosu? Ajda Pekkan kendisini eleştirenlere ne dedi? İşte, detaylar…