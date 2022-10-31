Bir Peri Masalı Dizisinde Melis'in Kimliği Ortaya Çıktı! Olaylar Mahkemeye Kadar Taşındı; Onur Bu Kez Ayvayı Yedi! Neler Oldu Neler...

Alina Boz’un başrolünde oynadığı Bir Peri Masalı dizisi, yayınlandığı ilk günden bu yana reytingleri alt üst etmeye devam ederken öte yandan da bir hayli farklı senaryosuyla izleyicilerin dikkatini üzerinde tutmaya devam ediyor. Şimdiyse yeni yayınlanan 6. Bölüm fragmanıyla akıllara durgunluk veren Bir Peri Masalı dizisinde Onur’un mahkemelik olması da seyircilerin ağzını kırk karış açık bıraktı. Peki, fragmanda neler oldu?

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