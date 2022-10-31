- 31 Eki 2022 - 20:15

Bir Peri Masalı Dizisinde Melis'in Kimliği Ortaya Çıktı! Olaylar Mahkemeye Kadar Taşındı; Onur Bu Kez Ayvayı Yedi! Neler Oldu Neler...

FOX TV ekranlarına damga vuran Bir Peri Masalı dizisinde Melis’in kimliği ortaya çıktı. Olayların mahkemeye kadar taşındığı olayın ardından olaylar mahkemeye taşındı. Onur’un ayvayı yediği bu bölümde olanları sizin için mercek altına aldık. İşte merak edilen tüm ayrıntılar!

Alina Boz’un başrolünde oynadığı Bir Peri Masalı dizisi, yayınlandığı ilk günden bu yana reytingleri alt üst etmeye devam ederken öte yandan da bir hayli farklı senaryosuyla izleyicilerin dikkatini üzerinde tutmaya devam ediyor. Şimdiyse yeni yayınlanan 6. Bölüm fragmanıyla akıllara durgunluk veren Bir Peri Masalı dizisinde Onur’un mahkemelik olması da seyircilerin ağzını kırk karış açık bıraktı. Peki, fragmanda neler oldu?

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31 Eki 2022 - 20:15 Ankara- Yaşam

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