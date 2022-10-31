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31 Eki 2022 - 20:24

Demet Özdemir’in Milyon Liralık Aşk Yuvası Şok Etti! “Para Sizde, Şöhret Sizde! Bizde Ne Var Haydi Söyle!” Servetin İçerisinde…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in milyon liralık aşk yuvası şok içerisinde bıraktı. Milyonların dikkatini üzerine çeken Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftine sevenleri ise “Para sizde, şöhret sizde! Bizde ne var haydi söyle” yorumları yapıldı. Servetin içerisinde pozlar veren Demet Özdemir, ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…