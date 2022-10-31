- 31 Eki 2022 - 20:24 G: 31 Eki 2022 - 20:26

Demet Özdemir’in Milyon Liralık Aşk Yuvası Şok Etti! “Para Sizde, Şöhret Sizde! Bizde Ne Var Haydi Söyle!” Servetin İçerisinde…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in milyon liralık aşk yuvası şok içerisinde bıraktı. Milyonların dikkatini üzerine çeken Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftine sevenleri ise “Para sizde, şöhret sizde! Bizde ne var haydi söyle” yorumları yapıldı. Servetin içerisinde pozlar veren Demet Özdemir, ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

70 bin dolar değerinde bir yüzükle evlenme teklifi alan Demet Özdemir, Etiler’in en lüks otellerinden birinde sevgilisine “Evet” demişti. Aynı otelde düğün yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin giymiş olduğu kıyafetler ağızları açık bırakmıştı. Özdemir’in 3 gelinliği de sevenlerinin içine sinmemişti. Aynı zamanda Oğuzhan Koç’unda ayakkabıları tepkilere neden olmuştu. Gerek kıyafetlerinin fiyatlarıyla gerek eviyle servetin kendisinde olduğunu gösteren Demet Özdemir, evini paylaşarak ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

31 Eki 2022 - 20:24 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Serpilay Gidiyor; Tayfun Geri Geliyor! Şefler Son Dakika Kararı Verdi; Acun Medya Duyurdu! 6 Yıldır İlk Kez Böyle Bir Şey Yaşanacak… Neler Oluyor? mask
Masterchef Serpilay Gidiyor; Tayfun Geri Geliyor! Şefler Son Dakika Kararı Verdi; Acun Medya Duyurdu! 6 Yıldır İlk Kez Böyle Bir Şey Yaşanacak… Neler Oluyor?
6 Aylık Hamile Fahriye Evcen’dan Kahreden Haber Geldi! Öyle Bir Kaza Geçirdi Ki, Sosyal Medya Sallanıyor! Sevenleri Yıkıldı, Bitti… Gözyaşları Akıyor! mask
6 Aylık Hamile Fahriye Evcen’dan Kahreden Haber Geldi! Öyle Bir Kaza Geçirdi Ki, Sosyal Medya Sallanıyor! Sevenleri Yıkıldı, Bitti… Gözyaşları Akıyor!
Bir Peri Masalı Dizisinde Melis'in Kimliği Ortaya Çıktı! Olaylar Mahkemeye Kadar Taşındı; Onur Bu Kez Ayvayı Yedi! Neler Oldu Neler... mask
Bir Peri Masalı Dizisinde Melis'in Kimliği Ortaya Çıktı! Olaylar Mahkemeye Kadar Taşındı; Onur Bu Kez Ayvayı Yedi! Neler Oldu Neler...
Gülşah Saraçoğlu'na Yapılan Metres Hamlesinin Arkasından O İsim Çıktı! Şimdi Saçını Başını Yolacak; Soluklar Mahkemede Alınacak! Hakan Sabancı Detayı... mask
Gülşah Saraçoğlu'na Yapılan Metres Hamlesinin Arkasından O İsim Çıktı! Şimdi Saçını Başını Yolacak; Soluklar Mahkemede Alınacak! Hakan Sabancı Detayı...
Hülya Avşar Üzerine Yapışan Dapdar Elbisesiyle Ortalığı Kattı Karıştırdı! “Bu Fizik Nedir Böyle!” Kimse 58 Yaşında Demez; Hele O Dekoltesi... mask
Hülya Avşar Üzerine Yapışan Dapdar Elbisesiyle Ortalığı Kattı Karıştırdı! “Bu Fizik Nedir Böyle!” Kimse 58 Yaşında Demez; Hele O Dekoltesi...
Hadise’ye Boşanınca Bir Şeyler Oldu! Köşeyi Döndü, Servetine Servet Kattı! “Yok Artık!” Konserden Aldığı Paraların Haddi Hesabı Yok! mask
Hadise’ye Boşanınca Bir Şeyler Oldu! Köşeyi Döndü, Servetine Servet Kattı! “Yok Artık!” Konserden Aldığı Paraların Haddi Hesabı Yok!
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in Oğulları İlk Kez Göründü! İkinci Kez Hamile Olduğu Ortaya Çıkmıştı; Sosyal Medya Yıkıldı! mask
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in Oğulları İlk Kez Göründü! İkinci Kez Hamile Olduğu Ortaya Çıkmıştı; Sosyal Medya Yıkıldı!
Fenomen Gelin Adayı Naz Milla Yine Çok Cesur! Göğsüne Sıkıştırılan Paraları Göstererek Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Hiç Edep Kalmamış!” mask
Fenomen Gelin Adayı Naz Milla Yine Çok Cesur! Göğsüne Sıkıştırılan Paraları Göstererek Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Hiç Edep Kalmamış!”
Ajda Pekkan 83 Milyona Küstü! Müziği Bırakması An Meselesi… Öyle Bir Kalbi Kırıldı Ki, Tamir Edilir Yanı Yok! Meğer… mask
Ajda Pekkan 83 Milyona Küstü! Müziği Bırakması An Meselesi… Öyle Bir Kalbi Kırıldı Ki, Tamir Edilir Yanı Yok! Meğer…
Defne Samyeli Taze Kaynana Oluyor! Büyük Kızı ”Evet” Deyince Ortalık Karıştı; Yüzükler Takıldı... Sevenleri Hayatının Şokunu Yaşıyor! “Yok Artık!” mask
Defne Samyeli Taze Kaynana Oluyor! Büyük Kızı ”Evet” Deyince Ortalık Karıştı; Yüzükler Takıldı... Sevenleri Hayatının Şokunu Yaşıyor! “Yok Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Demet Özdemir’in Milyon Liralık Aşk Yuvası Şok Etti! “Para Sizde, Şöhret Sizde! Bizde Ne Var Haydi Söyle!” Servetin İçerisinde… mask
Demet Özdemir’in Milyon Liralık Aşk Yuvası Şok Etti! “Para Sizde, Şöhret Sizde! Bizde Ne Var Haydi Söyle!” Servetin İçerisinde…
Bir Peri Masalı Dizisinde Melis'in Kimliği Ortaya Çıktı! Olaylar Mahkemeye Kadar Taşındı; Onur Bu Kez Ayvayı Yedi! Neler Oldu Neler... mask
Bir Peri Masalı Dizisinde Melis'in Kimliği Ortaya Çıktı! Olaylar Mahkemeye Kadar Taşındı; Onur Bu Kez Ayvayı Yedi! Neler Oldu Neler...
6 Aylık Hamile Fahriye Evcen’dan Kahreden Haber Geldi! Öyle Bir Kaza Geçirdi Ki, Sosyal Medya Sallanıyor! Sevenleri Yıkıldı, Bitti… Gözyaşları Akıyor! mask
6 Aylık Hamile Fahriye Evcen’dan Kahreden Haber Geldi! Öyle Bir Kaza Geçirdi Ki, Sosyal Medya Sallanıyor! Sevenleri Yıkıldı, Bitti… Gözyaşları Akıyor!
Masterchef Serpilay Gidiyor; Tayfun Geri Geliyor! Şefler Son Dakika Kararı Verdi; Acun Medya Duyurdu! 6 Yıldır İlk Kez Böyle Bir Şey Yaşanacak… Neler Oluyor? mask
Masterchef Serpilay Gidiyor; Tayfun Geri Geliyor! Şefler Son Dakika Kararı Verdi; Acun Medya Duyurdu! 6 Yıldır İlk Kez Böyle Bir Şey Yaşanacak… Neler Oluyor?
650 TL Çocuk Yardımı Açıklaması Sevinç Yarattı! İlk Başvurulara Ödeme Başlıyor! Bu Haberden Sonra Hanelerdeki Çocuk Sayısı Artacak! Hükümet Düğmeye Bastı… mask
650 TL Çocuk Yardımı Açıklaması Sevinç Yarattı! İlk Başvurulara Ödeme Başlıyor! Bu Haberden Sonra Hanelerdeki Çocuk Sayısı Artacak! Hükümet Düğmeye Bastı…
Leyla ile Mecnun dizisinde CZN Burak Göndermesi Olay Oldu! Masterchef Menemen Tarifine Bozuldu! Twitter Ayağa Kalktı! “Aman Acun Görmesin!” mask
Leyla ile Mecnun dizisinde CZN Burak Göndermesi Olay Oldu! Masterchef Menemen Tarifine Bozuldu! Twitter Ayağa Kalktı! “Aman Acun Görmesin!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL