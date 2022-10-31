Demet Özdemir’in Milyon Liralık Aşk Yuvası Şok Etti! “Para Sizde, Şöhret Sizde! Bizde Ne Var Haydi Söyle!” Servetin İçerisinde…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in milyon liralık aşk yuvası şok içerisinde bıraktı. Milyonların dikkatini üzerine çeken Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftine sevenleri ise “Para sizde, şöhret sizde! Bizde ne var haydi söyle” yorumları yapıldı. Servetin içerisinde pozlar veren Demet Özdemir, ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
70 bin dolar değerinde bir yüzükle evlenme teklifi alan Demet Özdemir, Etiler’in en lüks otellerinden birinde sevgilisine “Evet” demişti. Aynı otelde düğün yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin giymiş olduğu kıyafetler ağızları açık bırakmıştı. Özdemir’in 3 gelinliği de sevenlerinin içine sinmemişti. Aynı zamanda Oğuzhan Koç’unda ayakkabıları tepkilere neden olmuştu. Gerek kıyafetlerinin fiyatlarıyla gerek eviyle servetin kendisinde olduğunu gösteren Demet Özdemir, evini paylaşarak ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.